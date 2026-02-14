首都河内荣膺猫途鹰2026年旅行者之选四项殊荣

在全球知名旅游平台猫途鹰（Tripadvisor）的2026年旅行者之选·最佳目的地（Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026）中，越南斩获多项殊荣。

在全球知名旅游平台猫途鹰（Tripadvisor）的2026年旅行者之选·最佳目的地（Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026）中，越南斩获多项殊荣。



具体而言，今年河内在Tripadvisor发布的榜单中荣获多项殊荣：入选“全球最佳旅游目的地25强”（位列第4位）、“全球最佳文化目的地25强”（位列第7位）、“全球最佳独自旅行目的地25强”（位列第7位），以及“全球最佳美食目的地25强”（位列第11位）。



同时获得多个奖项充分彰显河内市全方位吸引力，不仅体现在景观资源上，也体现在深厚的文化底蕴、趣味多元体验，以及对全球旅游趋势的良好适应能力。



河内兼具古朴清雅之美，长期以来一直是各地游客青睐的旅游目的地，尤其吸引那些热衷于了解越南历史、文化与人文风貌的旅行者。这座城市拥有跨越时光的独特魅力，将古典韵味与现代气息相融合，在完整保留历史怀旧风貌的同时，也迎接充满活力的现代化城市的发展。

国际游客参观河内古街区。图自越通社

Tripadvisor评价，“历经岁月沧桑、拥有多个不同名称，这座千年文脉之都却从未忘记自身辉煌的历史传统。



这里以众多历史遗迹和标志性建筑而闻名，如文庙—国子监、河内古街区、河内大教堂、升龙皇城、胡志明主席陵，以及与人民精神生活紧密相连的众多古老寺庙。



不仅拥有历史建筑与遗迹，河内还保留着许多古老村落、传统手工艺村、各类博物馆以及社区文化空间，使游客能够更加直观地感受到首都河内独特的文化底蕴与深厚内涵。



除了文化与历史价值外，美食也是吸引游客到访河内的关键因素之一。首都饮食以精致、清雅著称，注重呈现食材本真的风味，充分凸显本地原料的独特价值。



从热闹集市中的街头美食到餐厅里的创意菜单，河内美食为游客带来一段完整的探索之旅——在这里，每一道菜不仅是味觉体验，更承载着关于历史、人文与本土文化的故事。



此前，在全球领先在线旅游平台Tripadvisor公布的2025年旅行者之选·最佳目的地中，河内首都也荣获三项殊荣，即 “全球最佳文化目的地25强”（位列第2位）、“全球最佳旅游目的地25强”（位列第7位），以及 “史上最受欢迎25大目的地”（位列第14位）。



河内美食为游客带来一段完整的探索之旅。图自越通社

首都河内在全球旅游版图上的地位进一步提升，日前荣获2025年世界旅游大奖框架内的“亚洲领先城市旅游目的地”和“亚洲领先短途城市度假旅游目的地”两项称号。



此前，在胡志明市举行的第十二届全球城市旅游促进组织（TPO）全体大会上，首都河内荣获“可持续旅游”奖——2025年TPO最佳奖项中最重要的奖项之一。



英国杂志《Time Out》将河内评选为2025年亚洲最美秋季旅行目的地之一。此外，河内也跻身由英国《每日电讯报》（Telegraph）主办的2025年《每日电讯报》旅 行大奖（Telegraph Travel Awards 2025）的2025年全球最佳城市名单。



全球最具影响力的旅游杂志《Travel+Leisure》将河内评为“15个价格合理的梦想旅行地”之一。这些奖荣誉项与进一步彰显了河内对国内外游客的吸引力及其不断提升的旅游品牌形象。



2025年，河内共接待游客量超过3370万人次（同比增长20.87%）。其中，国际游客超过782万人次（增长22.76%），国内游客超过2588万人次（增长20.32%）；旅游总收入超过1344.6万亿越盾（同比增长21.5%）。（完）