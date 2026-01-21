首都河内肩负先锋使命 将越共十四大愿景变为现实

值此越共十四大在首都河内召开之际，河内市委书记阮维玉接受了媒体记者采访，回顾了河内取得的辉煌成就，并强调，河内本着“纪律、专业、突破、创新、高效、可持续”的方针，在吸纳、贯彻和落实中央的愿景和战略方向方面肩负着先锋政治责任。河内将采取强有力行动，继续发挥核心和“火车头”作用，为国家在新纪元的发展奠定基础并注入动力。

关于首都河内为国家整体成就作出的突出贡献，河内市委书记阮维玉表示，首都河内始终深刻认识到其在贯彻落实中央各项决议，尤其是越共中央政治局、书记处以及越共中央总书记同志的战略决策中的先锋性、示范性责任，从而为全国发展注入动力。



充分发挥自身潜力和优势，河内党委、政府和人民齐心协力，克服重重困难和挑战，胜利完成了越共河内市第十七次代表大会（2020—2025年任期）的决议。

值得一提的是，2025年，河内在组织机构改革、两级地方政府组织、分级分权管理、行政审批制度改革和数字化转型等方面走在全国前列；在思维和行动上实现新转变，提升为民众和企业服务质效。



此外，河内圆满完成了一系列重要发展目标、任务和指标，确保经济高速增长、国防安全保障、做好社会保障等“三大支柱”。其中，地区生产总值（GRDP）增长率达8.16%，超过既定目标（8%），远高于2024年的水平（6.52%）；经济规模约为635亿美元；人均收入达7200美元；国家财政预算收入达711万亿越盾，完成预算计划的138.4%，创近年来新高；公共投资资金拨付近90万亿越盾，完成政府总理下达计划的106.8%等。

越共十四大在首都河内召开，被视为开启“民族奋发图强新纪元”的重要里程碑。对于首都河内而言，被选为大会的举办地不仅是一种荣誉，更是对全党和全民族的最高政治责任。



今日河内之美。本报记者 清江 摄



阮维玉表示，为迎接越共十四大，河内市已主动实现各项政治任务和中央的指导意见以及河内市行动计划。河内市委常委会和整个政治体系展现出高度政治决心，发扬主动、先锋、敢想、敢干、敢担当的精神，在落实党的战略愿景走在前列，将民族强盛的愿望转化为实实在在的发展成果。

在河内市第四次党代会上，河内市委常委会集中讨论了“体制机制·百年远景的规划·发展模式”三大支柱。阮维玉指出，这正是“三足鼎立”的关键支点，一方面构建同步配套的体制基础，另一方面开辟新的发展空间，同时塑造现代化的增长模式，从而为首都实现突破式发展注入动力。



为将这些战略方向转化为现实成果，“人”因素，即干部队伍建设和人民的同心协力具有决定性意义。阮维玉强调，河内一贯将干部工作视为“关键中的关键”，必须打造一支在政治、思想和道德上过硬，在专业能力上精通，具有创新精神，敢想、敢干、为共同利益敢于担当责任的干部队伍，以适应数字化转型和深度融入国际社会的新形势。



进入2026年（越共十四大决议落实的第一年），河内明确了“纪律、专业、突破、创新、效果、可持续发展”的行动方针。

