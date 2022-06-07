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风情有趣的钟屿石岬角
钟屿石岬角包括海边重叠在一起的大石头，很早以前，这里就成为了芽庄市吸引游客的景点。来到这里，游客可以感受到钟屿石岬角犹如山与海之间的交汇处，这里有很多有趣的传说。
|钟屿石岬角坐落于芽庄市东北面，隶属永福坊，距离陈富街中心点3公里，周围有红石、龟石，更远处有竹石，近的有仙女石。
有很多关于钟屿石岬角的民间故事，最有趣的故事是，在钟屿石岬角最高处的石头顶上刻有一个巨大的手掌印，包括整个手掌和五指。传说这块山石刚形成时，还未来得及硬化，就有一个巨大的手掌按在上面，留下了这个巨大的掌印。
钟屿石岬角旅游景区隶属庆和省芽庄市永福坊，是一个巨大的山石群，形态多样，相互重叠在一起。本报记者 清江 摄
如果来得早，游客可以在上面看美丽的日出。本报记者 清江 摄
形态独特的大石头。本报记者 清江 摄
芽庄海边居民还口头流传着一个故事，相传一个巨人曾来过这里，盖了一座山，修建了芽庄海湾。一日，这个巨人正在钓鱼，突然一条大鱼咬钩拖走鱼线，他为了将鱼拉回来，就把手掌依靠在石头上，然后，就留下了这个巨大的掌印。
还有另一个传说：以前，有一个男青年到这里游玩，遇到七个正在洗澡的仙女，他停下来欣赏，不小心滑倒了，连忙把手依靠在石山上，将石山推到了，石头滚下来，在石头上留下了掌印。这里的居民还讲述道，在那里还有块石头，像一个人坐在上面，望向仙女方向。相传那个仙女是从天上下凡来游玩，见凡间太美，不想返回天界，所以，就化成了一块仙女石。此后，这些山石就被开发成旅游景点，并取名为仙女滩。
关于钟屿石岬角，还有另外一个传说。
一日，一对年轻夫妇的船被大浪吹到了这个海边。船碰撞到石壁后被撞破了，大浪将妻子卷出很远，丈夫连忙过去拉妻子，但是，浪越来越凶猛。丈夫一只手拉着妻子，一只手紧紧地依靠在石壁上。石头本来就想倾倒了，再加上人的力量，就马上滚下海里去了，年轻夫妇也不幸沉入海中。他们虽然死了，但是，却在石头上留下了深深的掌印，形成了如今的夫妻石。 这些传说让钟屿石岬角更加神秘和吸引人。
游客体验这里的文化艺术活动。本报记者 清江 摄这里风景有情，山石与海相连。在这里，游客可以坐在石顶上垂钓，或者走到海边游泳，蓝蓝的海水，清爽怡人。 如果想要眺望城市，钟屿石岬角是最好的位置，在上面可以看到弯弯曲曲的道路沿着陈富路一直延申过去，椰子树好似在迎接迎面而来的海浪。
在没有疫情的时候，这里每一天都有很多游客来参观。本报记者 清江 摄
形态独特的大石头，就好像是有人专门叠上去似的。本报记者 清江 摄
在钟屿石岬角最高处的石头顶上刻有一个巨大的掌印，传说这块山石刚形成时，还未来得及硬化，就有一个巨大的手掌按在那里，留下了这个大掌印。本报记者 清江 摄