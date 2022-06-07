风情有趣的钟屿石岬角

钟屿石岬角包括海边重叠在一起的大石头，很早以前，这里就成为了芽庄市吸引游客的景点。

钟屿石岬角坐落于芽庄市东北面，隶属永福坊，距离陈富街中心点3公里，周围有红石、龟石，更远处有竹石，近的有仙女石。





钟屿石岬角旅游景区隶属庆和省芽庄市永福坊，是一个巨大的山石群，形态多样，相互重叠在一起。本报记者 清江 摄



如果来得早，游客可以在上面看美丽的日出。本报记者 清江 摄



形态独特的大石头。本报记者 清江 摄 形态独特的大石头。本报记者 清江 摄 钟屿石岬角旅游景区隶属庆和省芽庄市永福坊，是一个巨大的山石群，形态多样，相互重叠在一起。本报记者 清江 摄

芽庄海边居民还口头流传着一个故事，相传一个巨人曾来过这里，盖了一座山，修建了芽庄海湾。一日，这个巨人正在钓鱼，突然一条大鱼咬钩拖走鱼线，他为了将鱼拉回来，就把手掌依靠在石头上，然后，就留下了这个巨大的掌印。

还有另一个传说：以前，有一个男青年到这里游玩，遇到七个正在洗澡的仙女，他停下来欣赏，不小心滑倒了，连忙把手依靠在石山上，将石山推到了，石头滚下来，在石头上留下了掌印。这里的居民还讲述道，在那里还有块石头，像一个人坐在上面，望向仙女方向。相传那个仙女是从天上下凡来游玩，见凡间太美，不想返回天界，所以，就化成了一块仙女石。此后，这些山石就被开发成旅游景点，并取名为仙女滩。

关于钟屿石岬角，还有另外一个传说。

一日，一对年轻夫妇的船被大浪吹到了这个海边。船碰撞到石壁后被撞破了，大浪将妻子卷出很远，丈夫连忙过去拉妻子，但是，浪越来越凶猛。丈夫一只手拉着妻子，一只手紧紧地依靠在石壁上。石头本来就想倾倒了，再加上人的力量，就马上滚下海里去了，年轻夫妇也不幸沉入海中。他们虽然死了，但是，却在石头上留下了深深的掌印，形成了如今的夫妻石。 这些传说让钟屿石岬角更加神秘和吸引人。