顺化市：外籍荣誉公民留下的深刻印记

在文化遗产保护、专科医疗发展以及旅游服务等重点领域的进程中，顺化市始终铭刻着才华横溢、充满热忱的外籍专家的深刻印记。

传递顺化遗产价值

德国文化遗产保护协会驻越南首席代表安德烈亚·泰菲尔（Andrea Teufel）曾在越南、老挝、缅甸和乌兹别克斯坦工作，但对她而言，越南顺化市已成为“第二个家”。凭借二十多年来在顺化遗产保护工作中的坚持不懈，她是国际专家与本市长期同行共建的杰出代表。2024年，她被授予“承天顺化省（现为顺化市）荣誉公民”称号，以表彰她所作出的重要贡献。



她不仅直接参与遗产保护工作，还在于为顺化故都的人力资源培训方面发挥重要作用。她编写了详尽的引导材料，帮助越南专家在没有外方直接支持的情况下也能独立开展工作。



此外，安德烈亚女士还特别注重遗产教育工作，将其作为实现可持续保护的关键要素。自2021年至今，安德烈亚女士及其同事在顺化皇城的奉先殿区域为学生们开展了多项体验活动，旨在促进学习者理论与实践的直接联系。



顺化故都遗迹保护中心主任黄越忠表示，安德烈亚女士不仅是一位优秀的专家，更是顺化的一位伟大朋友。她的工作表现极其专业、敬业且真诚。更重要的是，她通过具体而生动的举措，向年轻一代传递了顺化的艺术、历史、建筑和文化价值。



视顺化为故乡的“日本母亲”



外籍专家的印记不仅体现在文化领域，还清晰地出现在顺化的医疗和社会福利工作中。谈到顺化中央医院儿科中心，许多人难以忘怀亚洲儿童护理联盟主席渡边和代（Kazuyo Watanabe）女士。对于癌症患儿及其家属而言，她被亲切地称为“日本母亲”。在与顺化结缘的约30年间，她在提高儿科癌症治疗质量方面作出了巨大贡献。

仅在2005年至2023年期间，通过开展筹款和赞助活动，渡边和代为医院募集了近1.4亿日元（逾230亿越盾）的善款。更重要的是，她成为了顺化与国际专家之间的纽带，助力提升了当地医护团队的专业水平。

​吸收“外脑”，提升内在能力



十五多年来，2026年“顺化市荣誉公民”姜奉俊（Kang Bong Jun，韩国籍）一直积极参与顺化市的社区项目，旨在传播人文价值并为社区的发展作出切实贡献。



姜奉俊重申，他将继续推动顺化与韩国合作伙伴在城市规划、高科技、旅游和社区发展领域的合作，为建设日益繁荣、深度融入国际的顺化市贡献力量。

地方政府始终将吸引并有效发挥外籍专家智力资源视为保护与发展遗产的重要举措之一。顺化市正不断完善机制政策，为参与当地项目的国际组织和个人创造便利条件，并加强医疗、教育等领域的合作。顺化不仅局限于接受外部援助，更主动学习、吸收知识以提升自身内生能力。其目标是构建可持续发展模式，使作为一种“活态资源”的遗产得到保，从而为促进经济增长并提高人民生活质量作出贡献。（完）