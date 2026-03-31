顺化市全力打造越南领先绿色旅游城市

顺化市正致力于打造越南领先的绿色旅游城市之一，并逐步迈向旅游产业净零排放（Net Zero）未来。

顺化市正致力于打造越南领先的绿色旅游城市之一，并逐步迈向旅游产业净零排放（Net Zero）未来。



如茶（Rú Chá）是位于化州坊三江泻湖上的唯一一片原始红树林，距离顺化市中心约10多公里。该森林面积超过30公顷，是备受广泛游客青睐的“绿色”旅游目的地。



在这里，社区保护红树林环境和景观模式取得积极成效。在通往如茶林的各条道路上均设置了垃圾桶和提示牌，提醒游客不要乱扔垃圾、保护森林植被。



来自广治省的黎氏璃女士表示，如茶林景观十分优美，这里仍保持着原始风貌，空气清新，尤其是环境干净整洁，没有垃圾。



除了如茶红树林之外，诸如清全瓦桥、渔美盛—昆族（Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc）村等减少塑料使用的社区旅游目的地，也在改变居民和游客对环境保护责任意识与行为，从而助推旅游业可持续发展。这些旅游景点的商户、住宿场所、餐厅、民宿均支持“绿色”经营，通过减少塑料垃圾、利用可回收材料来践行环保理念。在体验过程中，游客也会被引导以负责任的方式对待环境。

