顺化—风芽旅游列车9月正式运营

由越南铁路总公司投资建设的 “顺化古都—风芽：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车将于2026年9月1日正式投入运营。列车共设8节车厢，可载客约304人，全线长约190公里，途经顺化、东河、美泽、同海和寿禄等车站，单程运行时间约4小时40分钟。

该旅游列车是广治省人民委员会、顺化市人民委员会与越南铁路总公司7月31日联合签署合作备忘录的重要成果。根据备忘录，各方将共同研究、建设与运营该铁路线路，致力使其成为越南中部地区具有代表性的特色旅游产品，在丰富国家旅游产品体系的同时，提升南北铁路干线的运营效益。

列车共设8节车厢，包括5节360度旋转软座车厢（每节56座）、1节24座VIP车厢、1节公共交流车厢和1节餐饮娱乐服务车厢。列车设计以顺化和广治两地文化、旅游与遗产元素为灵感，塑造独具特色的品牌标识。车厢配备现代化设施，应用数字技术提供讲解与信息服务，同时设置两地特色美食展示区，配合文艺演出、娱乐互动及主题活动，为游客打造沉浸式旅行体验。