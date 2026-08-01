旅游
顺化—风芽旅游列车9月正式运营
该旅游列车是广治省人民委员会、顺化市人民委员会与越南铁路总公司7月31日联合签署合作备忘录的重要成果。根据备忘录，各方将共同研究、建设与运营该铁路线路，致力使其成为越南中部地区具有代表性的特色旅游产品，在丰富国家旅游产品体系的同时，提升南北铁路干线的运营效益。
列车共设8节车厢，包括5节360度旋转软座车厢（每节56座）、1节24座VIP车厢、1节公共交流车厢和1节餐饮娱乐服务车厢。列车设计以顺化和广治两地文化、旅游与遗产元素为灵感，塑造独具特色的品牌标识。车厢配备现代化设施，应用数字技术提供讲解与信息服务，同时设置两地特色美食展示区，配合文艺演出、娱乐互动及主题活动，为游客打造沉浸式旅行体验。
全线各站点分别以不同主题定位：顺化为文化遗产之都，东河为和平之城，美泽突出历史记忆与名人文化，同海为滨海旅游门户，寿禄则是通往世界自然遗产风芽－格邦国家公园的重要门户。各车站还将设置游客打卡区及OCOP（一乡一品）特色产品展示销售区，并沿铁路打造“铁路—花卉景观带”，进一步丰富游客体验。
根据运行计划，HQ2次（去程）于7时15分从顺化站发车，11时55分抵达寿禄站；HQ1次（返程）于13时15分从寿禄站发车，17时25分返回顺化站。
合作各方将充分发挥顺化、广治以及世界自然遗产－格邦国家公园的文化、历史、自然与景观资源优势，推动绿色、可持续旅游发展，实现遗产保护与旅游开发协调并进，并吸引社会资本投资铁路沿线基础设施、旅游服务及相关产品开发，进一步提升旅游目的地竞争力，促进地方经济社会发展。