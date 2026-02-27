顺化——2026年全球顶级浪漫蜜月目的地之一

越南国家旅游局消息称，全球领先的在线旅游平台猫途鹰 （Tripadvisor） 近日在“2026年旅行者之选至尊奖（Travelers' Choice Best of the Best 2026）”评选中公布了全球25个最浪漫蜜月目的地榜单。顺化作为越南唯一代表，位列第6位。

坐落在诗意盎然的香江畔，顺化以其古朴、深沉而富有诗意的气质著称。这些独特元素共同营造出温柔而精致的理想蜜月氛围。

据Tripadvisor介绍，从私密的江上泛舟，到在世界文化遗产空间中享用浪漫晚餐，顺化深谙为情侣打造完美氛围之道。

在顺化的蜜月之旅，是对昔日皇城壮丽风华与静谧古建之美的交织体验。这片古都之地不仅是旅游胜地，更仿佛让时光在此放缓脚步，使人得以沉浸于甜蜜而悠长的每一刻。