顺化——2026年全球顶级浪漫蜜月目的地之一

越南国家旅游局消息称，全球领先的在线旅游平台猫途鹰 （Tripadvisor） 近日在“2026年旅行者之选至尊奖（Travelers' Choice Best of the Best 2026）”评选中公布了全球25个最浪漫蜜月目的地榜单。顺化作为越南唯一代表，位列第6位。
坐落在诗意盎然的香江畔，顺化以其古朴、深沉而富有诗意的气质著称。这些独特元素共同营造出温柔而精致的理想蜜月氛围。据Tripadvisor介绍，从私密的江上泛舟，到在世界文化遗产空间中享用浪漫晚餐，顺化深谙为情侣打造完美氛围之道。在顺化的蜜月之旅，是对昔日皇城壮丽风华与静谧古建之美的交织体验。这片古都之地不仅是旅游胜地，更仿佛让时光在此放缓脚步，使人得以沉浸于甜蜜而悠长的每一刻。
情侣们可从庄严宏伟的顺化皇城开启行程，探访静谧安详的皇家陵寝，在别具特色的清全桥打卡，随后泛舟香江，欣赏夜幕下的顺化风情。
凭借历久弥新的美感、如诗如画的环境以及精致多元的体验，顺化不仅承载着丰富的历史文化价值，也成为追求浪漫体验情侣的理想之选。城中街巷与景致皆洋溢诗意，使其跻身全球最浪漫蜜月目的地之列。业内专家和旅游爱好者普遍认为，“旅行者之选至尊奖”是极具公信力的国际旅游奖项之一，旨在表彰过去12个月内获得全球游客高度评价的目的地。在Tripadvisor平台上超过800万个目的地中，不足1%能够获此殊荣，充分体现了该奖项的高度认可度与权威性。（完）
报道/越南画报 越通社