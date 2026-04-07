零售与消费服务市场释放乐观信号

今年前3月按现行价格计算的社会商品零售和消费服务收入总额约达1902.8万亿越盾，同比增长10.9%。

据财政部统计局刚公布的2026年第一季度经济社会形势报告，零售与消费服务市场正释放出十分乐观的信号。

各专家认为，2026年第一季度的成果为后续季度的发展奠定稳固基础。



越南财政部统计局服务与价格统计司司长阮秋莺认定，国内零售与消费服务市场将继续为2026年的经济增长作出贡献。为实现两位数增长目标，她建议未来需同步且灵活地实施多项解决方案，包括在数字平台上开展集中促销活动，对个体经营户和企业实施灵活的税收机制，以支持国内生产。