雄王祭祖日：守护传统价值，凝聚越南民族精神

每年农历三月，全国各地人们以及海外越南人都会纷纷前往雄王庙历史遗迹区——越南民族灵气汇聚之地。雄王祭祖日不仅是缅怀历代雄王建国功勋的重大节日，而且成为连接全球越南人的精神纽带，在雄王庙这一特殊文化空间中实现过去、现在与未来的交汇。

回归根源的精神之旅

2025年4月6日（即农历三月初九）上午，众多人民在雄王庙上庙敬香。图自越通社

旅居捷克共和国的越南人梁春盛激动地分享道，尽管多年未归故土，但每逢农历三月，他的思乡之情就愈强烈。首次前往雄王庙上香时，他感叹没有任何地方拥有如此美丽而神圣的文化，是历经世代传承的感恩祖先之美。

伴随着民族奋发图强的纪元，当科技与国际交流缩短了地理距离，雄王祭祖日和雄王庙会的“精神支柱”作用愈加凸显。从神圣的雄王庙出发，这一文化源流不断延续并广泛传播，连接着无数越南人的心灵，无论身处国内还是海外，他们始终怀揣乡愁，向祖先上香，表达对雄王英灵的虔诚敬意。

“对于年轻一代，特别是那些在国外长大的孩子，直接接触传统价值的机会非常有限。因此，每次回到雄王庙，我都努力向孩子们解释祭祖日的深层意义，让他们始终为身为越南人而感到自豪”，梁春盛先生补充道。

富寿省外事厅厅长阮得水。富寿省外事厅供图

近年来，富寿省通过心系雄王祭祖日相关活动有条不紊地开展了连接侨胞与家乡的工作。

富寿省外事厅厅长阮得水表示，该省已主动与各中央部委、外交代表机构及相关组织配合为侨胞代表团前往雄王庙上香提供便利。仅在近几年，回到祖地向祖先上香的海外侨胞已有数百人次，旨在对祖先功德表达感恩之心。这不仅具有信仰意义，更有助于巩固越南全民族大团结力量。有关面向海外越南人的活动不仅限于举行上香仪式，而且包括文化交流、观光和历史探索等活动，从而帮助海外越南人与家乡建立更紧密的联系。

2024年4月18日（即农历三月初十）上午，2024年雄王祭祖典礼在太原省征王坊雄王亭文化历史遗迹区举行。图自越通社 2025年4月6日下午，旅居德国永富（永福-富寿）同乡会在莱比锡市举行了雄王祭祖仪式，缅怀雄王建国功勋。图自越通社 马来西亚-越南友好协会副主席阮国煌主持雄王祭祖与敬香仪式。图自越通社 得乐省人民向雄王敬香。图自越通社 金瓯省雄王祭祖仪式富有越南最南端土地的独特文化色彩。图自越通社 2024年4月18日（即农历三月初十）上午，芹苴市党委、政府和人民在雄王祠举行2024年雄王祭祖仪式。图自越通社

特别是，在深度融入国际社会的背景下，向世界推广“雄王祭祀信仰”这一人类非物质文化遗产代表作也受到富寿省的重视。雄王庙和雄王祭祖日的形象通过文化外交活动正逐渐成为越南文化在国际舞台上的独特象征。

许多侨胞在参加雄王庙会后成为了积极的“桥梁”，向国际朋友介绍越南民族文化价值。这有力地证明了富有越南民族特色的文化遗产具有持久影响力。

希纲乡抬轿仪式（2024年）。图自越通社 礼仪方阵、抬轿队和祭品队从雄王庙会中心出发，依次前往仪门、下庙、中庙到上庙。图自越通社 雄王庙周边各乡坊抬轿队游行至雄王庙国家级特殊历史遗迹区。图自越通社

守护特色 传递价值

雄王祭祖日不仅是缅怀祖先的机会，而且是保护与弘扬传统文化价值的空间。在雄王庙，上香、抬轿、祭礼等仪式得以庄严肃穆举行，生动再现了雄王时代的信仰生活。

2024年雄王庙会期间，春曲艺人在越池市雄炉乡雄炉亭表演，为游客提供服务。图自越通社 2022年4月8日（即农历三月初八），在壬寅年雄王祭祖日——雄王庙会框架内举行富寿省第9届包粽子与打糍粑比赛中的打糍粑比赛。图自越通社 2025年雄王祭祖日期间，在雄王博物馆（雄王庙历史遗迹区）举行的打铜鼓和杵槽舞表演。图自越通社 2025年，越池市（富寿省）文化营成员在雄王庙历史遗迹区参加包粽子与打糍粑活动。图自越通社

此外，春曲、打铜鼓、包粽子比赛、打糍粑比赛等民间文化活动也吸引了大量游客参加。那些似乎已尘封在往昔的文化价值，如今在庙会的空间里被“唤醒”，为民众和游客带来了更加丰富和多样的体验。

富寿省民间文化研究专家范伯谦认为，世界上很少有国家像越南一样拥有全民族共同的祭日。正是这一点形成了独特性，彰显了雄王祭祖日在越南人精神生活中的特殊地位。

在全球化背景下，当传统文化价值面临众多挑战时，维持与弘扬像雄王祭祖日这样的庙会更加重要。这不仅是保护遗产的方式，更是在新时期中构建国家文化特色的基石。（完）