阮明心大使：“战略对接”是推动越老特殊关系不断发展的重要动力

应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里邀请，越共中央总书记苏林将于2月5日对老挝进行国事访问，旨在进一步强化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系。越通社驻老挝记者就此访的意义和重要性对越南驻老挝大使阮明心进行了采访。

阮明心大使透露，这是苏林总书记2026年的首次出访，也是其当选越共中央第十四届总书记后的首次出访。这再次充分体现了两党、两国之间高度的政治互信，也彰显了越南一贯坚持将越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系置于优先地位的方针。



在当前世界和地区形势复杂多变，对全球和平、稳定、合作与安全产生深刻影响的背景下，在两党、两国的领导下，越老特殊关系持续保持良好发展势头，日益走深走实、富有成效，造福两国人民。此次访问将进一步深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系的内涵，推动双边关系迈上新高度。



阮明心表示，两国高层领导人在具有重要意义的时间节点，特别是在各自党代会之后，保持经常性会晤与交流，旨在明确各自国家的发展方向。这也是双方共同回顾和评估双边合作成果、规划未来合作方向、分享战略愿景、加强在制定和落实发展方针方面协调配合的重要契机；同时，就有效落实高层共识、具体化在政治、国防、安全、外交、文化、教育等领域的战略对接内涵，尤其是在经济、贸易和投资领域实现突破等问题进行交换意见并探讨措施。



1月26日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里与越共中央总书记苏林在河内举行工作会谈。图自越通社

阮明心大使指出，在2025年12月苏林总书记对老挝进行国事访问期间，双方一致同意将越老关系提升至新高度，把“伟大友谊、特殊团结、全面合作”升级为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”。



在两国刚成功召开各自党的全国代表大会的背景下，“战略对接”内涵的落实具有特别重要的意义，因为这正是通过两党、两国之间紧密、协调、高效的配合，将大会决议落到实处的过程。



双方的战略目标是，继续推动越老关系向纵深、务实、高效和可持续方向发展，不仅在政治领域，而且通过基础设施互联互通、经济发展规划衔接以及两国人民之间的特殊纽带，在经济领域实现更加紧密的对接。

阮明心大使认为，今后双方将进一步推动各重点领域全面、协同发展，同时协调制定契合实际的发展战略，就具体解决方案达成一致，旨在切实推进“战略对接”在政治；安全—国防与外交；经济；文化、教育与人力资源发展；以及具体合作项目和计划等各个合作领域落地见效。



阮明心大使相信，“战略对接”的内涵将得到全面细化并在各个领域同步推进，成为继续推动越老特殊关系走深走实的重要动力，为促进越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系不断向前迈进、世代相传、万古长青作出积极贡献。（完）