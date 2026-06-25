2014年6月23日，宁平省长安名胜群被联合国教科文组织列入世界文化与自然遗产名录。被认定为世界文化与自然遗产12年后，宁平省长安名胜群至今仍是东南亚地区唯一的混合世界遗产，满足了在文化和自然两个方面的突出标准。

在遗产区域严格保护要求与可持续经济发展压力之间，长安正在走出一条充满前景的道路以履行其使命。



一个在新区构建中占据核心地位的遗产



成为世界遗产十余年来，长安为宁平旅游业带来了巨大的改变。2014年，当长安尚未广为人知时，整个宁平省仅有430万人次游客，旅游收入超过9400亿越盾。十年后，宁平游客量翻倍（2024年达870万人次），收入增长8倍，达91700亿越盾以上。2025年，宁平省旅游业实现飞跃，接待游客超过1940万人次（其中长安接待游客超过600万人次），收入达212780亿越盾，较2024年增长26.7%。2020-2025年阶段，该行业年均收入增长率接近36%，是游客量增速的两倍。

长安是大自然的杰作。图自越通社

根据《宁平省2021—2030年规划及2050年远景展望》，宁平确定了朝着"绿色、可持续与和谐"的发展方向，以旅游和文化产业为经济支柱，力争到2030年成为具有千年遗产之城和创意城市特色的中央直辖市的目标。



长安——现在与未来的杰作



长安是大自然的杰作。国际地质学家评价长安石灰岩地块是世界上最美丽的热带喀斯特峰林景观之一，是一个形成于2.5亿多年前的"户外地质博物馆"。长安被誉为化石版的下龙湾，经过数百万年的风化从海底抬升至陆地，但仍完好保留着早已消失的海洋痕迹。

安的石灰岩山地景观中还拥有东南亚最丰富的生态系统之一。图自越通社

宁平省长安名胜群由华闾古都遗迹、长安—三谷—碧洞名胜区以及华闾特用原始森林等结为一体。在这个遗址群中，已经发现50多个考古遗址，每一层土壤都承载着越人在环境和气候剧烈变化面前非凡适应的故事。