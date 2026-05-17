“钢铁之岛”——草洲特区：茫茫大海中的“绿色明珠”

位于草洲特区的A11号基点——这是确认越南国家海上主权的重要界碑之一。与此同时，军医洞是与那段惨烈战争岁月相关的遗迹，保存了这座前哨岛屿上军民战斗意志与牺牲精神的记忆。图自越通社

陆地如此，水下亦然，另一个"世界"也存在着。据草洲海洋保护区管理委员会副主任陈春景介绍，该海洋保护区面积约4300公顷，记录了954种生物，超过260种鱼类和137种珊瑚。其中一些珊瑚礁被评价为越南发育良好的珊瑚群。同时，龙虾、海参、墨鱼、石斑鱼、笛鲷、蝴蝶鱼、牡蛎等海产资源，共同构成了一个生机勃勃的海洋生态系统。

今天的草洲岛不再仅仅是一个军事岛，但也还算不上一个真正意义上的旅游点。这座岛屿正处于一种过渡状态：介于原始与发展之间，介于宁静与期望之间。

亚洲旅游发展研究院院长范海琼认为：有些地方需要建设才能吸引游客，但也有些地方只需保持原样本身就是价值。草洲岛可能属于后者。人们来到这里不仅是为了看海，更是为了聆听一个故事——一个经历过战争、正学着步入新发展征程的岛屿的故事。

从过去的"钢铁之岛"，草洲正逐渐成为和平的"绿色之岛"。一颗茫茫大海中的"明珠"——并非突然闪耀，而是正以其独特的方式苏醒，缓慢而持久。

将草洲岛建设成为旅游中心

越共中央总书记、国家主席苏林于2024年10月16日曾赴草洲岛视察。在仍保留着原始风貌的海天之间，苏林不仅对草洲岛罕见的大自然美景印象深刻，还强调了该岛在国家海洋岛屿战略总体中的特殊战略地位。特别的是，所提出的方向离不开发展与保护两个要素。

苏林要求广治省将草洲岛建设成为与东海前哨角色紧密相连的旅游服务中心；同时建设坚固的防御区，确保政治安全、社会秩序安全，为经济-社会发展奠定稳定基础。苏林呼吁企业、投资者和管理机构共同参与发展进程。