“野性越南”——复苏中的神秘自然瑰宝

比利时广播电视台（RTBF）LaUne频道于2月1日晚播出的知名自然节目《奇妙花园》，引领观众踏上一段深入亚洲原始秘境的旅程。主持人唐吉将镜头对准了越南——一片在茂密丛林与绵延群山守护下，历经沧桑却展现出顽强生命力的土地。

据越通社驻布鲁塞尔记者报道，本期以“野性越南：神秘而奇妙的自然”为主题的节目，从人迹罕至的偏远自然保护区开始。这些地区的与世隔绝，无意中为地球上一些最珍稀的野生动物提供了“天然避难所”。在越南西北部的热带森林中，生活着遭受全球非法盗猎严重威胁的穿山甲，以及行踪隐秘的灵猫和伪装巧妙的“苔藓青蛙”。



镜头随后转向世界自然遗产下龙湾。在碧水与石灰岩峰林的奇观中，栖息着全球极危灵长类动物——吉婆叶猴。这一物种的稀少存续，成为生态保护与人类活动之间持久平衡的生动象征。



吉婆群岛于2004年被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，并于2013年获越南政府总理批准成为国家特别遗迹。图自越通社



节目捕捉到，每当春季来临，越南的原始森林便会上演一场梦幻景象：数以百万计、色彩斑斓的蝴蝶翩翩起舞，展示了生态系统惊人的富饶与短暂而纯粹的美丽。



得益于严格保护的国家公园与自然保护区网络，越南保存着丰富的生物多样性“活化石”。其中，外形独特、兼具熊与猴特征的夜行性动物——熊狸，便是这片土地神秘与丰饶的绝佳代表。



通过《奇妙花园》，越南向世界展示的不仅是一个旅行目的地，更是一片正在重生与复苏的野生天地。它向世人证明，这片土地在时间的流逝中，依然坚韧地守护着最原始、最珍贵的自然宝藏。(完)