遗产数字化：“唤醒”记忆 激发发展资源

越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议不仅为经济社会发展指明了方向，还为保护与弘扬文化价值开辟了机遇。

在数字时代，遗产逐渐被“转化”为数据，数字化进程既保护传统价值，又为经济社会发展注入动力。

安子名胜古迹和历史遗迹区2012 年成为国家级特殊文化遗产， 2025 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。图自越通社

诸多地方的实践表明，遗产数字化成为了必然要求，有助于让遗产在现代生活中“活”起来。



以科技“唤醒”遗产价值



遗产数字化的最显著的表现是应用科技，提升公众的准入能力。



永福省积极应用现代技术，既保护与发扬遗产价值，又推广和开发旅游，为游客带来全新的体验。



永福博物馆近期推出了“63 Stravel”智能应用程序，专门介绍富寿文庙的建筑和文化价值。游客可能登陆该应用程序或在场扫二维码，就即可聆听关于文庙信息的越南语、英语、韩语和日语等4种语言自动解说。



河内也是将技术应用于遗产保护领域的领先城市。文庙-国子监、升龙皇城、火炉监狱遗迹和唐林古村等地推行电子门票、整合二维码、智能闸机和在线支付等服务，增加游客的体验。

另外，实现展览空间和展品数字化，并结合虚拟导览，使参观者能够使用智能设备了解遗产，从而提升了文化遗产地对游客的吸引力。



另外，安江省和海防市也推进遗产数字化，为游客和人民提供充满活力和意义以及真实的文化体验，让游客在智能设备上能了解各文化历史遗迹的价值。



以上例子表明，科技正在打破时空壁垒，使文化遗产更贴近公众，尤其是年轻一代。

宁平省共青团推行遗产数字化模式。图/越通社

在数字时代中保护遗产



数字化在可持续保护遗产起着重要作用。



永福省的目标是到 2030 年对全部省级遗迹、文物、古物和非物质文化遗产等资料和文件实现数字化。因此，该省加大对信息技术设备的投入，推进数字化建设，建立文化遗产、文献、文物和古物的数据库，建设和完善数据库管理软件和永福省文化遗产信息门户网站，加大信息技术的应用力度，提升文化遗产领域工作人员的数字化转型知识和技能。



海防市技术应用和遗迹数字化项目取得了切实成果，有利于保护、管理与弘扬当地遗产价值，推动旅游业可持续发展。

为革新各遗迹区价值的保护与弘扬方式，昆山-劫泊（Côn Sơn - Kiếp Bạc）国家特别遗迹区管理委员会正积极应用数字技术，安装了二维码扫描系统，并更新了各遗迹的VR 360全景内容。



与此同时，安江省遗迹管理委员会将继续通过二维码系统、3D技术和VR 360等技术推进遗产数字化，充分利用数字技术的优越性，通过Facebook、YouTube和TikTok等社交网络传播当地历史、文化和节庆的图片和食品，让安江风土人情形象更贴近公众和游客。



将文化价值转化为发展资源



遗产数字化的核心在于将文化价值转化为发展资源。



事实上，应用科技后，许多地方接待游客数量显著增加。例如，在西宁省，得益于加大宣传力度，并在遗产管理和推广方面应用数字技术，该省已成为越南旅游版图上一个极具吸引力的目的地。