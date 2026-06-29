遗产列车：激发铁路旅游发展潜力

为了将文化打造为核心价值，并在面对其他运输方式的竞争压力下提高竞争力，越南铁路总公司推出了多条特色的旅游列车线路。

遗产列车正为越南旅游业的发展带来崭新气象，开辟了一条极具深度体验感的新路径，让每一段旅程都成为与越南自然风光及人文风情的美好相遇。

​每段旅程尽显地方特色

为了将文化打造为核心价值，并在面对其他运输方式的竞争压力下提高竞争力，越南铁路总公司推出了多条特色的旅游列车线路。

​“五城门”号列车之旅连接首都河内与京北（北宁省）文化空间。在投入运营不到一年的时间里，该线路已接待乘客约7万人次，成为家庭休闲出游的重要空间，也为国际游客提供了独特的城市文化体验。​

工作人员向国际游客介绍“五城门列车”行程并提供指引。图自越通社

与“五城门”号的复古韵味不同，河内至海防线路上的“红凤凰花”号列车以其现代的外观和奢华的风格令人印象深刻。该列车由20节现代车厢组成，设计高雅，其亮点在于采用印度支那（Indochine）风格的VIP车厢——融合了东方美学与现代气息，并在车窗旁旅客可一边透过车窗欣赏沿途风光，一边品尝越南北部特色美食。

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与北方列车交相辉映，往返于顺化与岘港之间的“连接中部遗产”号列车则带来截然不同的体验。列车沿海云岭和浪姑湾行驶，这是越南最美的沿海铁路路段之一。其独特之处在于设有社区车厢，艺术家可在车上直接表演地方民歌和顺化民歌，当地美食厨艺师现场制作特色美食。

与此同时，服务于前往沙坝（Sa Pa）游客的河内至老街线路，则在长途度假体验方面脱颖而出。旅游车厢采用西北山区风格设计，配备木质包厢、软卧，营造出温馨的氛围。

推动遗产列车发展

得益于极具景观价值、深厚文化内涵以及可持续连接性的铁路线路，越南在铁路旅游方面拥有巨大优势。火车之旅让游客能够切身感受到沿途自然风光、村庄和城市生活节奏的演变。 得益于极具景观价值、深厚文化内涵以及可持续连接性的铁路线路，越南在铁路旅游方面拥有巨大优势。火车之旅让游客能够切身感受到沿途自然风光、村庄和城市生活节奏的演变。

​绿色旅游发展专家冯光胜认为，这些遗产列车证明了铁路旅游正契合全球发展趋势，即优先选择绿色、富含文化体验的旅程，而非单纯追求快速移动。为了实现专业化发展，专家建议进行系统性投资，精心打造画册、明信片、每条线路专属纪念品等周边产品。

往返于顺化与岘港之间的“连接中部遗产”号列车上的表演节目。图自人民报

​另一个极具潜力的方向是将文艺工作者与铁路旅程相结合，通过行业组织的采风活动激发作家、诗人、音乐家和摄影师的创作灵感。由此，诸多文学、音乐、绘画和摄影作品在列车上应运而生，在体验行程中与乘客实现了高效的分享与互动。然而，人的因素始终是实现可持续发展的核心，正是机车驾驶员、乘务人员、工程师和技术检查工人的倾心奉献，为留住遗产列车乘客的情感共鸣做出了重要贡献。

​越南铁路总公司总经理黄家庆表示，在全球旅游业强烈转向本土特色体验价值的时代，真实的体验正是铁路旅游的机遇。发展遗产列车是用现代的体验语言来讲述祖国家乡故事的一种方式。这些承载着一个正在创新、融入国际但仍保留自身文化根基的国家精神的列车，将带领越南的国家、文化和人民形象在世界旅游地图上走得更远。（完）