通过社交网大力推广越南旅游形象

专家们认为，需要引导推广内容向着文明、真实、尊重本土文化的方向发展，助力促进旅游业绿色转型趋势。在这场旅程中，年轻人正成为让文化、人民以及质朴的土地走出地理局限，更加贴近国内外游客的桥梁。

近年来，社交网的蓬勃发展正成为许多地方向游客推广其旅游目的地形象的“门户”。



许多年轻人发布了记录村寨生活节奏、家乡美食或质朴自然风光的短视频，有利于向游客推广旅游形象，从而为社区旅游、地方经济的发展以及保留文化特色开辟了新机遇。



在参加完一档真人秀节目后，老街省北河乡连村（Bản Liền）的岱依族妇女黄氏通女士的形象意外被诸多人所熟知。但在成为社交网络上的焦点人物之前，她和家人就已经在西北山区默默地从事着社区旅游。



从2021年起，我开始在社交网上分享村寨的照片。随着技术应用能力的提升，我渐渐地开始上传短视频。虽然还不算真正熟练和专业，但能向更多人介绍自己民族的村寨和风俗习惯，我感到非常高兴。 黄氏通女士

许多年轻游客表示，他们在看完关于山区生活的视频后慕名来到连村，希望体验一次在山林间慢节奏生活，在岱依族高脚屋里喝一杯热气腾腾的山雪茶，或者在西北地区的云海中醒来。

