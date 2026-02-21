追花逐季成旅游新趋势



奠边省芒青坊居民阮氏香说：“今天我来到花岛，感到非常惊喜，因为花开得太美、太绚烂了。今年的景色确实有点梦幻，花枝都很繁茂。今年将是旅游很棒的一年。下周芒峰乡举行节庆活动时，我会带家里的老人和小孩再来这里。”



春天，林同省山城大叻也从长眠中苏醒，特别是当冬樱花开始展现迷人的粉红色彩，召唤着远近游客在一年中最美的季节来到这片万花之地。



胡志明市游客邓洲簪表示：“这里空气宜人，又正好赶上花开时节，带给我很多情感触动，也让我回忆起自己在这里的童年时光，感觉就像回到了家乡一样。”



从潮流到特色旅游产品



从花季明显的吸引力可以看出，赏花旅游已不再是一种潮流，正逐渐成为一种特色旅游产品，为各地带来了许多发展机遇。在奠边省，“芒峰迎春——樱花绽放”主题节庆活动，有效印证了将节庆组织与目的地推广相结合的效果。



积极信号通过数字清晰体现：2026年首月，奠边省的游客接待量相当于去年同期的五倍。这一成果显示了为花季相关活动进行系统性投资，同时注重提升体验和革新旅游产品的明显成效。

在山罗省，木州继续通过全年一系列大型文化旅游活动，巩固其作为花季旅游亮点的地位。今年1月初，“木州——花季之约”活动拉开了当地旅游热闹一年的序幕。

山罗省木州坊人民委员会主席阮氏花表示：“春天到来，木州高原上的各种花卉竞相绽放，我们想向国内外游客强调，木州花季不可错过。今年的亮点是精彩的艺术表演活动。”

以花季为契机，木州正逐步构建绿色、可持续的旅游生态系统，其中自然为基础，文化为深度，人为中心。

山罗省木州岛副总经理黄孟维表示：“为迎接丙午春节高峰，我们继续提升服务质量以及特色服务产品，以吸引游客来木州高原进行短期旅游。”

从绚烂的花季出发，许多地方正逐步打造特色旅游产品，将自然与文化及社区生计相结合。当每个花季都成为一个引人入胜的目的地时，越南旅游业也正在开辟一条绿色、可持续且富有特色的发展道路，吸引着国内外游客。（完）