“连接中部遗产”列车——越南铁路一道独特的风景线。图自nhandan.vn

沿着穿越遗产地区的铁轨，民歌旋律在天地间响起，帮助乘客在缓慢、悠闲的氛围中探索更深层次的文化内涵。当列车沿着海云山口行驶时，一侧是蔚蓝的大海，另一侧是云天一色，许多乘客面对中部地区的壮丽景色不禁动容。

当列车沿着海云山口行驶时，一侧是蔚蓝的大海，另一侧是云天一色，许多乘客面对中部地区的壮丽景色不禁动容。图自nhandan.vn

这趟列车带来的可贵之处正是那种连接感：中部各地之间的连接、交通与旅游之间的连接、记忆与现实之间的连接。许多年长者重温了昔日列车的画面，而年轻人或外国游客则通过新颖且富有文化内涵的体验进行探索。



在每一段行程中，社区车厢的空间如同一个在自然景色中移动的小舞台。来自顺化和岘港的艺术团轮流表演，带来每个地区独特的色彩。伴随着音乐，旅程还通过当地美食艺人之手弥漫着中部的风味。



在车厢的律动中，乘客可以一边品尝乡土特产，一边聆听关于每道美食的制作方法、食材及蕴含其中的记忆故事。景色、音乐与美食的交融，使这趟列车成为一个生动的文化体验之旅。



随着季节的更替，列车呈现出不同的风貌。春季，海风中摇曳着薄薄的白色花丛。夏季，阳光和山坡上的野花使色彩变得鲜黄。列车连接了顺化与岘港，也连接了花季与诸多记忆的天地，以及人们心中宁静的悸动。



在这段充满情感的旅程背后，是铁路干部、工程师和员工队伍的齐心协力，为整列列车的平稳运行作出了贡献。如今的铁路行业正努力通过为每趟列车增添文化、旅游和体验元素来重塑形象。革新过程体现在每个微小细节中：车厢始终保持清洁、亲密的社区活动空间、热情周到的引导解说，以及安全准点的感觉。



在洒满阳光的车窗背后，是通宵值班、在列车出发前检查每一节车厢、每一米铁轨的工作。那是机械师的谨慎、司机不离信号的双眼、服务人员队伍的尽心尽责。对于这趟遗产列车来说，铁路工作者不仅保障安全的旅程，更为体验者守护着情感。



这趟列车的独特之处在于其拥有罕见而特殊的路段：顺化—岘港铁路线穿越海云山口、陵姑湾，以及中部地区富有特色的文化区域。越南铁路总公司领导的关心与陪伴，以及各运输单位、地方、艺术家之间的协调配合，共同在列车上营造了独特的文化空间。



然而，维持列车安全运行并满足旅游体验要求是一项充满困难的任务。海云山口路段地形复杂，受中部天气影响较大。在列车上组织艺术表演和餐饮服务需要多部门之间协调默契。



革新的压力也是持续的挑战。乘客始终需要安全、准时的旅程，同时也希望获得更多的文化体验和情感。正因如此，铁路工作者既要严格遵守运营纪律，又要灵活地更新服务。

沿途提供融合风景、音乐与美食的丰富体验。图自nhandan.vn



这趟列车一个充满特色的发展方向正被寄予厚望，即将每一段旅程打造成一个生动的文化创意空间。许多文艺工作者已从列车的律动、海云山口上的云海、陵姑湾的大海，到掠过车窗的花季中汲取了创作灵感。



从这些素材出发，可以形成灵活且富有文化深度的解决方案。许多设想已被提出，例如在列车广播系统中穿插播放关于中部的诗歌、短篇随笔，并配以适合各路段特点的歌曲。当列车经过海云山口时，响起雄伟山峦的旋律；进入顺化车站时，是轻柔的顺化歌调；在岘港沿海路段时，则是充满活力的海滨之歌。



如果文化空间得到精心打造，将帮助乘客沉浸于所经过土地的情感之中，以柔和而有效的方式讲述中部的遗产故事。除了列车上的直接体验，开发配套出版物，如关于海云山口—陵姑湾路段的特刊、随笔集、明信片等，也开辟了充满潜力的发展方向。



从一个运输—旅游产品，这趟列车被期望逐步形成独特的文化生态系统，帮助每位乘客在旅程结束后都带走一份遗产之地的记忆。（完）