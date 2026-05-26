还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间

从各场社区表演活动的实际成果可以看出，河内市正通过一系列切实并极具社会凝聚力的活动，逐步将发展文化的政策落到实处。文化不再是一个象征性的概念，而是融入到了日常生活中，在滋养人民精神的同时，为首都的公共空间增添了独特魅力。

5月24日晚，由河内马戏和综艺剧院与阮廷沼初中学校在还剑湖畔的八角屋联合举行的社区艺术表演活动，为首都市民和游客带来充满情感的艺术空间。



在还剑湖步行街的开放空间里，由艺术家们带来的马戏、魔术和喜剧等精彩节目，与阮廷沼初中学校师生的民族乐器演奏成为周末送给首都市民和游客的一份意义非凡的精神礼物。



河内马戏和综艺剧院该项目负责人王青山表示，在公共空间进行免费表演具有深远意义，有助于让艺术进一步走向民众与游客，是鼓舞艺术家们继续向公众传播表演艺术价值的动力。



马戏表演节目。图自越通社

一位现场观众分享道，在李太祖花园八角屋举办的周末音乐活动营造了欢乐有益的氛围，帮助孩子们获得了更多有意义的体验。观众们也希望未来能有更多形式多样、精彩纷呈的同类活动，从而丰富人民的精神文化生活，为孩子们创造更多有意义的娱乐场所。



从各场社区表演活动的实际成果可以看出，河内市正通过一系列切实并极具社会凝聚力的活动，逐步将发展文化的政策落到实处。文化不再是一个象征性的概念，而是融入到了日常生活中，在滋养人民精神的同时，为首都的公共空间增添了独特魅力。



河内市维持社区艺术舞台的运作也充分展现了其在打造健康、人文且富有特色文化环境方面所做出的努力，有助于向国际友人推广优雅、文明的河内市形象。（完）