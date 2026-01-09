迎接越共十四大：对外工作为提升越南国际地位作出重要贡献

越南驻美国大使阮国勇是出席1月19日至25日举行的越南共产党第十四次全国代表大会的海外代表之一。在大会召开前夕，阮国勇接受了越通社驻美国记者的采访，深刻评估了2020-2025年越南对外工作取得的突出成就，并对党的十四大在国家新发展阶段的重要战略方向和决策寄予厚望。

阮国勇表示，在2020-2025年间，世界局势错综复杂，但越南依然保持强劲稳健发展态势。对外工作成效显著。党的对外政策在党际外交、国家外交和民间外交三大支柱上协同推进。

在评估越南2020-2025年间与多个大国关系升级时，阮国勇强调，各国尤其是主要大国主动提升与越南的关系，清晰证明了越南在国际舞台上的地位和声望日益提高。这些转折点不仅带来双边利益，更为实现全球和平、合作与发展共同目标作出了实际贡献。可以确信，这本身就是国际社会对越南在当今世界安全与经济格局中所扮演关键角色的客观认可。



阮国勇指出，就越南与美国关系而言，战后50年和关系正常化30年的历程谱写了两国令人印象深刻的新篇章。从昔日的对抗逐步成为全面伙伴，如今是全面战略伙伴，成为基于相互尊重独立、主权和政治制度实现国际关系和解的典范。



越南驻美国大使阮国勇接受越通社驻美国记者的采访。图自越通社

现实证明了这一关系的重要性：越南现已成为绝大多数美国大型企业的优先投资目的地，是美国第八大贸易伙伴，在美越南留学生数量居东南亚之

首。



谈及对党的十四大决策的期待，阮国勇强调了三个关键战略方向。首先，他确认人的因素起决定性的作用，同时高度赞赏越南人民的优秀品质和能力，期待党的决策将侧重创造最有利条件，以激发和最大程度发挥这一宝贵资源。



其次，阮国勇希望党在完善体制机制、创造现代化发展环境方面实现突破。第三，他强调正确、明智的对外路线至关重要，既要坚定维护国家、民族利益，又要积极维护世界和平稳定，促进合作趋势。



阮国勇强调，党和政府数十年来所做的工作及取得的成就，是对党的正确路线充满信心的基础。每一次党代会都是一个新的里程碑，为国家发展创造新的动力。在美越侨都期待十四大将有新的突破，以凝聚民族团结力量，使全体越南人民齐心协力，与国家并行，稳步迈进奋发图强新时代。（完）

对外工作主要成就包括：第一，保持了和平稳定的地区和国际环境。第二，增进了朋友 与伙伴关系，不树敌。第三，深度融入国际，吸引并利用外部资源促进发展（拓展市场、吸引投资、引进科技、培养人才）。第四，提升了越南自强不息的国家形象，为世界共同事务作出了积极贡献。

报道/越通社 越南画报

