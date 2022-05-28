“越语啊中心”向外国人散播对越语之爱

我们走访“越语啊中心”时，在越南各国际学校执教数学和英文的美籍丹尼、大卫·埃文斯和澳籍约翰表示，越语既奥妙又难学，但很有趣，一学就爱上了。学习越语可以更好地为越南学生讲课，也能更好地了解越南的文化和生活。丹尼在越南生活了6年，一直用功学越语。大卫·埃文斯学了5年，下定决心不久就能用越语教数学。他还参加越语秀电视节目。约翰学了4年，正在努力用越语制作教学视频，以便帮助朋友们通过视频学越语。

越语啊是由两位越语教师阿兰和黄英2013年创立的越语业余教学机构。她俩抱有相同的理想，就是建立越语交流平台，把志趣相投的越语教师联结起来交流经验，互相学习，同时开办业余越语学习班，为在越南生活工作的外国朋友教授越语，传播越语的文化价值。经过8年运营，越语啊在全国有了40多名教师和近1500名外国学员。



越语呀中心的课堂。本报记者 功达 摄 外国学员玩游戏。本报记者 功达 摄 外国学员破解谜题。本报记者 功达 摄 外国人在课上写作业。本报记者 功达 摄 课堂上的小游戏。图/资料 中心还组织讨论，提高学员的水平。图/资料 越语呀中心的课堂。本报记者 功达 摄 外国学员学越南成语的喜悦。图/资料 中心还组织一对一辅导课，提高学员水平。 本报记者 功达 摄 在新冠肺炎疫情流行时，越语啊中心仍在组织在线学习课程。 本报记者 功达 摄 外国学生为越南教师写贺卡。 本报记者 功达 摄 越语啊中心的教师。图/资料

在这里学习的外国学员无不感受到老师们的满腔热忱，亲如好友，相互交流，扩展知识。明英老师分享道：“我有个学生九个月内只上课10次，每次都提前来请我去玩去吃。这样的学员既是学生又是亲友，主动创造社交机会彼此沟通，能很快提高越语水平。”

外国朋友学习越语非常勤奋，对老师的要求很高，所以，越语啊聘请老师的要求也很高，需要精通英语，有师范专业背景和社会基础知识。庄老师说：“我班有个特别的学生第一堂课就要求除了一般通俗用语还要教他深奥生僻的官方词语，所以有时我得熬夜备课。不过，话得说回来，借助两个学期每周三堂高难课的强度，我的教学水平明显提升，今后再来这样高要求的学生也能充满信心地应对了。”

最近两年，由于新冠疫情的影响，除了线下班，越语啊还开通了多个在线班，以扩大学生源，不少国外人士也报名上学。越语啊可以结合越语教学向他们推介越南的风土人情。