越南U17队创造历史夺得世界杯入场券

越南U17队于5月14日凌晨以3比2战胜阿联酋U17队，正式夺得2026年U17世界杯参赛资格。在同时进行的另一场比赛中，韩国U17队0比0战平也门U17队，因此越南U17队以小组第一的身份结束小组赛。



越南U17队进入小组赛最后一轮的目标是取胜，以将主动权掌握在自己手中。然而，主教练克里斯蒂亚诺·罗兰的球队开局不利，在比赛第一分钟就失球。苏丹·纳西尔·阿勒梅海里利用禁区内混乱的机会，在第18秒为阿联酋U17队首开纪录。



罗兰教练的弟子们随后掌控了场上局面。第41分钟，阮力主罚任意球破门得分，将比分扳为1比1平，上半场就此结束。



下半场第48分钟，文阳插上射门，将比分扩大为2比1。然而，阿联酋U17队迅速回击，亚当·马赫鲁斯在第56分钟将比分扳为2比2平。第68分钟，孟强利用角球机会头球破门，攻入锁定胜局的第3球。最后几分钟，门将春和连续救险，帮助越南U17队保住了胜果。



最终，越南U17队以3比2获胜，以C组头名积6分的成绩结束小组赛，并历史上首次获得U17世界杯参赛资格。在同时进行的比赛中，韩国U17队0比0战平也门U17队，以C组第二名积5分的成绩也获得了2026年U17世界杯入场券。



越南U17队以C组第一名积6分的成绩获得2026年U17世界杯入场券。图自VFF



越南U17队的胜利不仅创造了历史里程碑，还在东南亚媒体上引起了巨大反响。

在泰国，记者杰伊·瓦拉帕对越南青年队不吝赞美之词。他评价越南U17队展现了令人惊叹的顽强，体现了卓越的胆识和成长。他强调，越南足球正在青年层面确立其地区领先地位。

泰国的AEC足球专页将身着红色球衣的球队的胜利称为“越南足球的历史之夜”，对该队永不言弃的战斗精神以及年轻球员们在找到扳平比分前掌控比赛节奏的方式印象深刻。

印尼媒体也给予了特别关注。Seasia Goal网称这是“越南足球的历史里程碑”，同时高度评价其以C组头名、排名高于韩国U17队的成绩。该报评论称，越南U17队在一个被认为非常艰难的小组中展现了顽强和令人敬佩的战斗精神。

印尼报纸《Tribun Pontianaks》分析了专业统计数据，显示越南U17队控球率高达63%，共射门12次，预期进球指数远优于阿联酋队。

《Kompas》强调，越南U17队以小组第一、排名高于韩国U17队的成绩结束小组赛，被认为是一大惊喜。该报指出，无论四分之一决赛结果如何，越南青年足球都足以自豪，因为他们首次获得了将于今年11月在卡塔尔举行的国际足联U17世界杯的参赛资格。

这一成就不仅具有成绩意义，也显示了越南多年来在青年足球发展过程中出现的积极信号，表明越南青年足球与亚洲顶级足球水平之间的差距正在逐渐缩小。（完）