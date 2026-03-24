越南FPT集团首次跻身全球35家AI应用开发服务商

据FPT集团消息，该集团刚被全球研究公司Everest Group列入《2025年人工智能应用开发服务PEAK Matrix®报告》中35家具有强大竞争力的服务商之列。

据FPT集团消息，该集团刚被全球研究公司Everest Group列入《2025年人工智能应用开发服务PEAK Matrix®报告》中35家具有强大竞争力的服务商之列。

Everest Group的报告研究和评估了构建和扩展集成AI的企业应用的能力，其评估标准涵盖创新、合作伙伴生态系统以及AI人力资源准备程度等多个方面。这是FPT首次跻身AI应用开发服务商35强榜单。

这一成果充分体现出FPT在人工智能领域的实力，涵盖从战略方向、解决方案设计、应用开发到系统集成和实际部署的全过程。具体而言，FPT成功开发了IvyHub，这是一个集成的智能体AI平台，能够支持企业设计、部署和管理大规模的人工智能智能体。IvyHub在同一平台上集成了对话式AI技术和流程自动化功能。因此，聊天机器人、虚拟助手和语音助手能够在多层级、多系统的环境中稳定运行。

FPT集团旗下FPT Software公司数字化转型与技术总监陶维强表示，FPT优先支持企业将人工智能智能体集成到实际运营环境中，并辅以适当的控制机制，这基于对垂直行业业务的深入理解以及全面集成核心系统的能力。该集团承诺继续投资开发人工智能工具、解决方案以及负责任的人工智能部署框架，以支持合作伙伴加速人工智能应用并快速创造价值。

秉持将人工智能作为增长支柱的导向，FPT部署了三大转型方向：数字化转型、智能转型和绿色转型。该集团推出了基于人工智能的数字化转型解决方案平台FleziPT；与英伟达合作在日本和越南建设人工智能工厂；同时与Mila研究所合作开展人工智能研究，并加入了由IBM和Meta主导的人工智能联盟。（完）