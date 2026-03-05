越南5G覆盖率突破91% 胡志明市加速布局智慧城市与工业数字化转型

尽管6G网络正在研发中，但目前5G仍是主要的互联网基础设施，其覆盖范围日益扩大。在胡志明市，各单位和企业正在部署多项计划，旨在最大程度挖掘5G价值，特别是在智慧城市和智慧工业发展领域。

持续扩大覆盖范围

凭借从数万越盾到数十万越盾不等的月租套餐，用户可每日畅享5G服务用于工作和娱乐。据科技部统计，截至2025年底，全国4G网络人口覆盖率已达99.8%以上，5G覆盖率则超过91%。



目前，越南军队电信与军队集团（Viettel）以全国3万个5G基站领跑。仅2025年一年，该企业就新安装了2.35万个基站，并预计2026年将继续部署1.5万个基站。据Viettel电信副总经理阮河城介绍，室外5G覆盖率已达90%，室内覆盖率达70%。同样，VNPT集团承诺今年将5G信号覆盖至55%-60%的人口。该企业自2025年9月起已开始测试网络切片技术和网络应用程序接口。



为发挥5G价值，特别是应用5G推动经济社会发展，胡志明市人民委员会最近颁布了《2025-2027年胡志明市5G移动通信网络基站及物联网基础设施发展规划》。据此，该市将继续集中投资扩大市中心区域、公共行政区域、高科技园区、信息技术集中区、工业区-集群、人口密集区以及车站、海港、机场、公共交通系统等公共区域的5G覆盖范围。



胡志明市力争实现5G服务覆盖超过90%的人口；提升5G移动宽带上网服务质量，下载速度达到100-500Mbit/s。同时，利用5G移动通信网络基础设施服务于物联网解决方案，并集成人工智能等先进技术，以发展智能工业和智慧城市。

构建同步数字工业区平台

2026年2月初，Viettel胡志明市分公司与胡志明市加工出口区及工业区管理委员会在5个重点工业区启动5G部署及数字化转型周活动，目标在2026年实现工业区5G信号100%覆盖，构建同步、现代的工业区数字模型。这是基于双方于2025年9月25日签署的战略合作协议开展的活动。



基于5G平台，并以数字化转型为目标，胡志明市加工出口区及工业区管委会已集中构建数字工业区模型及集中指挥中心；二级企业群同步部署数字化转型解决方案。工业区劳动者则普及数字服务，接受生活与工作中科技应用的咨询。





据工业区管委会副主任黎文厅介绍，工业区数字化转型是核心任务，旨在提升管理效率，增强投资环境吸引力，为企业创造竞争优势。将5G部署与数字生态系统紧密结合，有望为胡志明市及周边地区的加工出口区、工业区开启新发展阶段，迈向构建现代、透明、可持续的生产环境。