越南黄金交易所：市场透明化进程中的政策转折点

越南政府总理范明政日前签发紧急指示，要求于2026年2月立即启动黄金交易所运营。此举不仅是为了应对近期黄金价格的复杂波动，更体现了政府解决黄金市场长期存在问题的决心：通过提升市场透明度、遏制投机与操纵行为，逐步将民间持有的黄金资源纳入国家经济体系。



此前，在1月24日的通知中，范明政总理已要求国家银行尽快完成研究评估，审议设立国家黄金交易所或交易中心的提案。国会也多次建议政府尽早出台稳定黄金市场的具体方案与路线图。



在经历十余年以行政手段为主的黄金市场管理后，越南的黄金政策正进入重要调整阶段。修订和补充第24/2012/NĐ-CP号法令的第232/2025/NĐ-CP号政令，终结了国家在金条生产领域的垄断机制，为更多依赖制度和市场机制的管理方式奠定了基础。



在此背景下，国家黄金交易所的成立有望助力规范黄金价格、提高市场透明度。

经济专家艮文力指出，关键不仅在于是否建立黄金交易所，更在于明确需要监管的黄金范畴。“具有投资和储备性质的金条、金块，直接关系到金融稳定，必须严格管理。”他建议，应逐步公开经济体系中的黄金库存数据，并逐步清理那些潜藏不稳定因素的黄金借贷关系。



针对国内与国际金价差距较大的现状，明确的解决方向是：通过规范金条标准、为企业进口和生产创造更便利的条件，增加合法供应。当金价在集中、透明且参考国际市场的机制下形成时，投机空间将大幅缩减。



从管理角度，国家银行表示，黄金交易所是集中进行标准黄金交易、买卖和交换的组织形式。除了提升交易透明度的积极意义外，设立交易所也可能刺激黄金投资需求，因此需审慎研究并评估其影响。



据国家银行外汇管理局消息，黄金交易所的试点实施预计分三阶段推进：首先聚焦国内实物黄金产品，随后逐步扩展至金条和衍生品交易。

越南黄金经营协会认为，黄金交易所的最大优势在于所有交易将被记录在案，从而有助于减少投机、操纵和价格泡沫风险。然而，其实施需遵循审慎的路线图，并配以透明、统一的管理机制。



专家分析指出，当黄金交易实现标准化、并在交易所形成公开价格后，监管机构将更清晰地掌握市场供需动态，从而为货币和外汇政策调控提供更有效的工具。



黄金交易所并非立刻消除投机的“万能药”，但随着规则透明化、交易标准化，市场扭曲行为将逐步减少，有助于推动黄金市场长期稳定、健康发展。（完）