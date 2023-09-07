越南驻广州总领事馆庆祝越南社会主义共和国成立78周年

9月6日晚，越南驻中国广州总领事馆在广州花园酒店举行越南社会主义共和国成立78周年招待会。中国广东省政府党组成员陈良贤先生前来出席。

招待会上，越南驻广州总领事武越英先生向大家介绍了越南近期经济社会发展基本情况。他表示，近年来，越南经济社会发展、在广州的越南人民生活不断改善等方面取得许多新成就。同时，作为广东省与越南各省之间的桥梁，越南总领事馆将全力以赴，为创造发展机遇、加大力度增进双方合作做出贡献。

中国代表广东省政府委员陈良贤先生在仪式上致辞表示，在新时代中越全面战略合作伙伴关系框架下，广东与越南多领域合作不断取得突出成果。下一步，广东将重点落实两国领导人重要共识，紧抓高质量共建“一带一路”等互利合作重大机遇，用好两地合作协调会议机制，加强与越南“两廊一圈”的对接，持续深化务实合作，巩固拓展地方友好交往，为两国关系作出新贡献。

此外，参加活动的还有各国驻广州外交使节、在越投资的企业代表、越南总领事馆馆员以及目前在广州生活学习和工作的越侨、企业家和越南留学生。

在友好的氛围中，观看关于近期越南经济发展成就、文化特色及风土人情的图片展，众多中国和国际朋友对此表示印象深刻，同时品尝越南著名传统菜肴，尽显细腻与精致。