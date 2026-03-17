越南首次将芒族特色文化引入雄王庙节会

2026年雄王祭祖日的一大亮点是，首次将芒族独特文化融入雄王庙节会，通过再现民间仪式、民歌、锣声等传统文化元素，丰富节庆内涵，帮助游客深入了解当地居民的精神生活。

当天，富寿省人民委员会在雄王庙历史遗迹区召开会议，部署2026年雄王祭祖日相关服务活动。今年雄王祭祖日暨雄王庙庙会以及“祖地文化旅游周”将于4月17日至26日（即丙午年农历三月初一至初十）在雄王庙历史遗迹区和其他各乡坊举行。

礼仪部分包括富寿省各乡坊举行向雄王上香仪式、祭祀国祖雒龙君暨向祖母瓯姬上香仪式、雄王庙会遗迹区内各乡坊抬轿仪式、雄王祭祖仪式以及在胡志明主席先锋军师干部战士交谈浮雕前献花仪式等活动。

除了传统礼仪外，今年雄王祭祖日暨雄王庙庙会暨“祖地文化旅游周”还包括文艺演出、文化营地、产品展示推广、群众文艺汇演、民间街头文化节、展览会、包粽子与打糍粑比赛、民间艺术演出、高空烟花燃放和 “雄王庙灵源之旅” 夜间旅游线路等丰富多彩的文化活动。

会议场景。图自越通社

雄王庙历史遗迹区管理委员会副主任范氏黄莺表示，2026年雄王祭祖日的一大亮点是首次将芒族独特文化引入节庆空间，以弘扬芒族悠久传统价值，丰富 庙会内容，帮助游客深入了解北部丘陵和山区地区原住民的精神生活。

富寿省人民委员会副主席冯氏金娥指出，今年雄王祭祖日的规模和形式发生许多变化，展现每个地区的文化特色。因此，她要求有关单位做好基础设施准备，加强宣传工作，完善组织方案，保障雄王祭祖日期间遗迹区的安全秩序，为推广富寿省风土人情形象作出贡献。（完）