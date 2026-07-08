越南食品征服中国香港消费者

7月4日下午，以“越南食品展”（Vietnam Food Fair）为主题的越南商品周活动在中国香港特别行政区太古城APITA超市正式开幕。

7月4日下午，以“越南食品展”（Vietnam Food Fair）为主题的越南商品周活动在中国香港特别行政区太古城APITA超市正式开幕。这是APITA和UNY超市系统（隶属于香港Unicorn Stores集团）首次联合举办该活动，旨在将越南优质农产品和食品推介给更多香港消费者。



越通社驻香港记者报道，越南驻香港总领事黎德幸在活动上致辞时高度评价APITA、UNY及越南驻香港商务处共同举办越南周的倡议，同时强调越南与香港之间的经贸关系日益务实发展。2025年，香港继续是越南第五大投资来源地。双边贸易额增长超过70%，其中越南对香港出口增长超过90%，使越南成为该市场第三大出口伙伴，仅次于中国大陆和中国台湾。



越南水海产品、水果、干米粉、河粉及零食等品类备受消费者青睐。图自越通社

黎德幸表示，香港消费者对越南大米、咖啡、榴莲、椰子水以及加工食品等产品给予关注和积极的反馈。在越南农业和食品加工业大力推进绿色、可持续发展的背景下，本次活动有助于推广越南品牌，并向国际友人介绍越南文化特色。



越南驻香港副总领事、商务处负责人武氏翠表示，越南对香港出口食品的金额每年超过4亿美元，并持续增长。水海产品、水果、干米粉、河粉及零食等品类备受消费者青睐，其中多款产品在超市经常出现“断货”现象。这也是APITA和UNY首次联合举办专门针对越南食品的大规模推广活动。



除了商业活动外，越南商品周活动还通过斗笠舞表演、奥黛展示以及虾肉牛油果春卷、越南煎饼等菜肴的现场制作，介绍越南文化。活动于7月2日至15日在APITA和UNY超市系统举行，并为直接从越南进口的商品推出多项优惠活动。（完）