越南领导人致信祝贺老挝和柬埔寨传统新年

值此老挝传统新年（Bun Pi May）和柬埔寨传统新年（Chol Chhnam Thmey）来临之际，越共中央总书记、国家主席苏林等越南领导人分别向老挝和柬埔寨领导人致贺信和赠送花篮。

越共中央总书记、国家主席苏林向老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦•西苏里，柬埔寨国王诺罗敦•西哈莫尼，柬埔寨人民党主席洪森致贺信并赠送花篮；越南政府总理黎明兴向老挝政府总理宋赛·西潘敦和柬埔寨王国首相洪玛奈致贺信和赠送花篮；越南国会主席陈青敏向老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉和柬埔寨参议院主席洪森及柬埔寨国会主席昆索·达莉致贺信和赠送花篮；越共中央书记处常务书记陈锦秀已向老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰和柬埔寨人民党副主席、人民党中央常务委员会主席赛冲致贺信和赠送花篮。

在致老挝领导人的贺信中，越南领导人表示高兴地看到越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系不断得到巩固，日益深入、务实和有效发展。特别是，两国于2025年补充“战略对接”内涵是重要里程碑，为两党两国关系指明长期方向，为造福人民、维护地区和平稳定发展奠定坚实基础。同时重申，越南始终重视并将继续与老挝密切配合，有效落实高层协议，推动经济、贸易、投资、基础设施互联互通、教育培训和民间交流等关键领域的合作，以及不断培育、维护和发扬两个民族之间忠贞、纯洁、罕见的关系。