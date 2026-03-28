越南隆重举行仪式 接收两项世界文化遗产认定证书

3月27日晚，北宁省在北江坊2·3广场隆重举行仪式，接收联合国教科文组织将东湖民间版画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的认证书；同时公布安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群为世界文化遗产，并启动“走进北宁遗产之地2026”文化节。

越南党和国家领导向北宁省赠送花篮 图自越通社



3月27日晚，北宁省在北江坊2·3广场隆重举行仪式，接收联合国教科文组织将东湖民间版画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的认证书；同时公布安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群为世界文化遗产，并启动“走进北宁遗产之地2026”文化节。

北宁省委副书记、省人民委员会主席范黄山在仪式上表示，北宁—京北地区是一片历史底蕴深厚、文化传统悠久的土地。历经千年积淀，这片土地孕育了丰富多样的文化遗产宝库，为越南文化认同作出了重要贡献。如果说官贺民歌是京北人精神气质的象征，那么东湖民间画则是独具特色的文化遗产，凝聚着纯正越南的智慧与审美理念。

联合国教科文组织将东湖民间画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，不仅肯定了其独特的历史、文化与审美价值，也彰显了历代艺人和手工艺社区的努力。这同时也是对在时代挑战面前加强保护、恢复与弘扬遗产价值的国际责任的提醒。

与此同时，安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群被列为世界文化遗产。在该遗产体系中，北宁拥有永严寺和补陀寺两处代表性遗迹。这些遗址是与陈朝时期竹林禅派形成密切相关的宗教与文化中心。竹林禅派作为具有浓厚民族特色的本土禅宗流派，体现了民族的融合精神与入世理念。此次入选为继续保护与推广北宁—京北地区形象、实现可持续发展创造了重要机遇。

为有效落实遗产保护行动计划，北宁省明确将继续完善支持手工艺社区和艺人的机制与政策，推动技艺培训与传承，将遗产教育系统性纳入学校课程，同时开展系统化、科学化的遗产普查、数字化与研究工作。此外，该省还将加强宣传推广，提升社会对遗产价值的认知，推动产品多样化并拓展市场，力争将遗产提升至人类代表作名录。

北宁省同时承诺将与广宁省和海防市密切协作，对安子—永严—昆山—劫泊世界文化遗产实施统一管理，确保其完整性与真实性，在长期保护与可持续旅游发展之间实现协调平衡。