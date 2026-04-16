越南银行业加快数字化转型 筑牢反欺诈防线

在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议提出全面革新紧迫要求的背景下，金融银行业正加速数字化转型，并取得了初步显著成果。

数亿份客户档案得到清理，其中近1.55亿份客户档案完成生物识别认证，数百万笔高风险交易得到及时预警等。这表明数字化努力不仅停留在速度层面，更在于提升行业的透明度和安全性。

加速转型

据越南国家银行信息技术局局长黎黄政光表示，银行业正积极主动开展与《2022-2025年、展望至2030年发展人口数据库、电子身份识别与认证应用，服务国家数字化转型项目》（第六号项目）相关的各项任务。其中关注利用国家人口数据库、VNeID电子身份识别与认证系统、芯片公民身份证，以清理客户数据库，准确识别注册和使用服务的客户身份。

据统计，截至目前，反洗钱局已清理了1.54亿个账户和3600万份客户档案。越南国家信用信息中心比对了约5700万份档案，清理了近4450万份档案。

在各家金融机构和支付中介机构，近1.55亿份客户档案完成生物识别认证，有助于剔除非法账户，提高数据的可靠性。

与此同时，57家金融机构和39家支付中介机构通过手机应用程序部署了芯片公民身份证的应用；63家金融机构通过柜台设备部署了芯片公民身份证的应用；32家金融机构和15家支付中介机构正在部署VNeID应用等。由此，基于标准化数据和精准认证的数字银行生态系统正逐步形成。