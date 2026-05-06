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越南重申对东盟共同体建设进程的承诺

应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。
越南外交部副部长邓黄江。外交部供图

值此之际，越南外交部副部长邓黄江接受了记者有关此次访问的采访。

关于第48届东盟峰会的意义、重要性及其聚焦的核心目标，邓黄江表示，在东盟正式迈入2015-2025年东盟共同体建设阶段之后的新发展阶段背景下，第48届东盟峰会及相关会议具有特殊意义。

2026年是东盟启动《东盟共同体愿景2045》以及政治安全、经济、文化社会和互联互通四大支柱战略计划的第一年。这将是建设一个团结、自强、发挥中心作用以促进合作和解决区域问题的重要指导框架。

此次会议是在地区和世界局势快速、复杂、难料变化，尤其是当前中东局势复杂演变的背景下举行的，使东盟在维护稳定、保障增长和实现长期发展目标方面面临巨大压力。在此背景下，第48届东盟峰会是东盟11国领导人全面交流地区和国际形势、统一战略方向、制定战略决策的契机，从而有助于巩固团结、提高自强能力、继续肯定东盟的战略价值。会议将聚焦以下三大重点：

第一，巩固东盟的团结、自强和应对紧迫挑战的能力；第二，推动有效落实东盟战略优先事项，特别是《东盟共同体愿景2045》和2026年菲律宾东盟主席国年度合作重点；第三，法律至上、支持多边主义的基础上，继续发挥东盟的共同声音和中心作用，从而为维护和平、稳定、有利的发展环境作出贡献，同时提升东盟在地区和世界上的地位和作用。

邓黄江表示，应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世的邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在宿务省举行的第48届东盟峰会。此次出访具有特别重要的意义，因为这是黎明兴总理在新职务上首次出国访问，也是他首次以新身份出席东盟峰会。

黎明兴的出席有力体现了越南继续贯彻越共十四大精神，奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、多边化、多样化的对外路线；同时肯定东盟继续是越南对外政策总体中的首要战略优先。这也是越南对东盟共同体建设进程承诺的明确信息，体现了越南主动、积极、负责任的精神，为东盟的共同事务做出切实、有效的贡献。

此次出访的贯穿性目标是同东盟各国一道，巩固和平、稳定的环境；维护东盟的团结和中心作用；提高应对新出现挑战的能力；从而为地区和成员国的可持续发展创造有利条件，同时推动越南与东盟各国之间的双边关系。本着这一精神，越南将聚焦以下若干重大优先事项：

第一，与东盟各国密切配合，有效推动2026年东盟主席国年度优先事项和《东盟共同体愿景2045》的落实，致力于建设一个有韧性、活跃、创新、以人民为中心的东盟共同体。

第二，与东盟一道推动维护和平、安全与稳定的环境；高举国际法和多边主义的火炬；加强内部互联互通，同时扩大和深化与伙伴国的关系，从而巩固东盟在地区架构中的核心作用。

第三，积极参与会议的各项优先内容，特别是涉及能源安全、粮食安全和公民保护等紧迫问题。越南已主动研究、准备具体切实的提议和倡议，以提高东盟应对外部日益复杂变化和挑战的共同应对能力。

在与会期间，黎明兴总理预计将与东盟各国领导人进行接触，以巩固友好关系、增进政治互信、推动务实有效的合作。这也将是黎明兴总理在新职务上与东盟各国领导人的首次直接会晤。

邓黄江相信，基于此次出访的特殊意义、丰富的工作议程以及越南的充分准备，黎明兴出席第48届东盟峰会将取得圆满成功，继续肯定越南主动、积极、真诚、负责任、愿为东盟的和平、稳定与发展共同作出贡献的形象，同时继续提升越南在地区中的作用和地位，并为加强越南与东盟成员国之间的关系作出贡献。（完）

报道/越通社

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