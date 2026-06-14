越南重塑咖啡产业，提升出口价值

南班林河乡咖啡种植户吴允善表示，不像以前那样施用化肥和不分成熟度统一采摘，他家已改为选择性采摘成熟果实，同时按照有机方向改变生产流程，优先使用有机肥、生物农药，限制有毒化学农药。



胡凤咖啡公司副总经理丁阮翠蓉女士认为，获得完整质量认证的咖啡，不仅帮助企业更容易销售，更是提升产品附加值的重要途径，从而可以陪伴和支持农民们一道可持续发展。



林同省农业部门称，该省目前获得可持续生产认证咖啡种植面积12万公顷，以及高科技应用生产区6个，总面积近2300公顷。全省还有生产—消费联动链67条，参与农户约2.9万户，面积约5.5万公顷。这些数字表明，林同省正逐步形成规模化、高品质咖啡原料基地。

然而，林同省农业与环境厅副厅长黎光寅表示，咖啡产业仍面临诸多障碍和困难。特别是国际的严苛标准，以及价值链发展、品牌建设和气候变化等难题。

咖啡出口产业积极迎接“大浪潮”

在不久的将来，林同省出口咖啡产业准备迎接欧盟零毁林法案（EUDR）带来的“大浪潮”。该法案对大中型企业的生效日期为2026年12月30日，对小型和微型企业的生效日期为2027年6月30日。

这一规定表明，溯源、种植区数据和不毁林生产将日益成为进入高端市场的重要条件。对于林同省的咖啡生产者来说，这既是压力也是机会，推动原料产区在认证和溯源数据方面实现标准化，从而增强国际竞争力。