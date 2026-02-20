越南连续五年被评选为“全球最经济实惠目的地”

据法国Journal du Net新闻网（journaldunet.com）报道，越南连续五年被外籍人士评为全球最经济实惠的旅游和居住国家。汽油价格每升仅约0.7欧元，一顿饭甚至不到1欧元——这些数字令不少寻求既经济又富有文化体验的法国人为之瞩目。

据越通社驻巴黎记者报道，文章援引全球外籍人士生活评估平台InterNations的年度排行榜称，越南在2026年继续被评选为全球生活成本最低的国家，这是该国连续第五年保持这一地位。

调查结果显示，在越南生活的外国人中，89%对生活成本表示满意，87%的人表示其收入足以让他们“生活得非常舒适”。根据InterNations的调查，越南的商品和服务价格，从餐饮、住宿到交通和旅游，均被视为极具竞争力。

Journal du Net网称，越盾对欧元汇率较低，从而有助于提升外国游客和劳动者的购买力。在欧洲许多家庭寻找既经济实惠又能保证丰富文化体验的目的地的背景下，越南已成为一个值得考虑的选择。

该新闻网还指出，街头美食是越南魅力的构成要素之一。在首都河内和许多大城市，河粉、面包、烤肉米线等特色美食的价格在1至3欧元之间。这一价格被认为在许多其他著名旅游目的地难以找到。

住宿成本也处于低位。经济型旅舍的多人间床位每晚5欧元起，而传统酒店和客栈普遍在每晚8至20欧元之间。这一消费水平适合从背包客到家庭出游的各类游客。国内出行被认为不会给游客预算带来压力。公共交通月票约7欧元；出租车平均每公里低于0.5欧元；汽油价格约每升0.7欧元——明显低于许多欧洲国家。

除生活成本外，观光活动的价格也被认为合理。下龙湾两日游船行程约100欧元，包含船上住宿、餐饮、皮划艇及洞穴参观门票。在沙巴，为期两天的探索梯田区域的旅游项目仅需约60欧元，已包含导游、餐饮及一晚寄宿当地民居。（完）