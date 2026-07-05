越南调整2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景

越南政府副总理胡国勇于2026年6月30日签署第1177/QĐ-TTg号决定，批准调整《2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景》。

越南政府副总理胡国勇 在政府总部 主持召开2021-2030年阶段及2050年远景国家土地利用规划调整的审定会议。越通社记者 林庆 摄

越南政府副总理胡国勇于2026年6月30日签署第1177/QĐ-TTg号决定，批准调整《2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景》。



此次规划调整旨在满足2026-2030年经济社会发展目标的土地利用需求，力争实现年均国内生产总值（GDP）增长10%以上，到2030年人均GDP约8500美元，加工制造业占GDP比重约28%，数字经济占GDP比重约30%。



规划优先保障国防、安全、基础设施建设、工业、服务业和城市发展用地；合理保持水稻种植面积，确保国家粮食安全；严格管理防护林和特用林用地，恢复天然林，保护生态环境和生物多样性。同时，继续推进垦荒、土地复垦、围海造地，开发利用未利用土地，改良退化土地，实现土地开发利用与可持续发展相结合。



按六大经济社会区域优化土地利用空间布局



规划提出，到2050年实现土地资源高效利用，服务于工业化、现代化、基础设施同步发展以及建设社会主义定向市场经济的目标。土地利用空间将依据农业生态区潜力、沿海经济走廊优势及六大经济社会区域进行布局，统筹协调经济发展、粮食安全、国防安全、生态环境保护和生态系统平衡。 规划提出，到2050年实现土地资源高效利用，服务于工业化、现代化、基础设施同步发展以及建设社会主义定向市场经济的目标。土地利用空间将依据农业生态区潜力、沿海经济走廊优势及六大经济社会区域进行布局，统筹协调经济发展、粮食安全、国防安全、生态环境保护和生态系统平衡。 坐落在西贡河两岸的胡志明市沿河房地产景观。越通社记者 红达 摄

根据规划，各区域将充分发挥自身优势：北部丘陵和山区重点发展森林保护和口岸经济；红河三角洲重点发展智慧城市、海洋经济和高科技农业；北中部重点加强区域联动和海洋经济发展；南中部沿海地区和西原地区重点发展清洁能源、旅游业和基础设施；东南部建设成为金融、物流和现代工业中心；九龙江三角洲重点发展商品农业，增强应对气候变化能力。



加快推进土地管理数字化转型



该决定提出实施规划的六大类措施，包括：完善体制机制和政策；推广科技应用；加强土地和生态环境保护与修复；做好规划实施组织工作；统筹调动各类资源；加强宣传，提高社会认知。



其中，数字化转型被确定为重点任务，包括建设统一的数字化土地信息系统和土地数据库，加强数据互联互通与共享，优先运用人工智能（AI）、机器学习、区块链、大数据、遥感、卫星影像和地理信息系统（GIS）等技术开展土地利用规划管理与监督，并对违规用地风险进行预警。