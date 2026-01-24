越南被评选为亚洲最值得体验的旅游目的地之一

据越南国家旅游局消息，《Vogue》杂志（法国版）近日将越南评选为2026年亚洲最具吸引力的旅游目的地之一，高度评价越南在壮丽自然景观、深厚文化底蕴与现代城市活力之间实现的和谐融合。

每一座城市皆有独特风采

《Vogue》认为，越南在悠久的文化价值与壮丽的自然景观之间展现出高度和谐之美，其真实而罕见的魅力经得起时间的考验。新冠疫情之后，越南重新对外开放旅游活动，旅游业迅速复苏并实现强劲发展，逐步成长为亚洲最具吸引力的旅游目的地之一。

在越南，每一座城市都呈现出各具特色的风貌，共同塑造了这一旅游目的地独特而多元的吸引力。

首都河内以其承载着古老印记的建筑景观深深吸引着游客，如还剑湖、富有法式建筑风格的老城区、河内大教堂等历史地标。夜幕降临，河内市中心区域愈发热闹，丰富多样的户外活动、文化与娱乐空间以及活跃的夜生活，共同勾勒出一幅生机盎然、充满活力的都市画卷。

2025年，顺化市接待游客超过630万人次。图/越通社

与此同时，古都顺化则引领游客回溯民族历史的一页页篇章。这座城市被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。从京城、陵寝、园林到精致典雅的宫廷饮食文化，顺化完整保留了沉静而雅致的气质，给游客留下深刻而难忘的印象。

如果说河内与顺化以古朴典雅之美给游客留下深刻印象，那么胡志明市则是现代化、活力与开放精神的象征。

高耸的摩天大楼、熙熙攘攘的街区、热闹非凡的夜间娱乐活动以及极具吸引力的美食文化，共同塑造出节奏明快、充满能量的城市生活，生动展现了越南南部中心城市年轻、开放并积极融入国际社会的精神风貌。

2026年，越南不仅是一个旅游目的地，更是一段连接人与自然、人与本土文化的旅程。这正是国内外游客规划行程、探索这片“S”形土地无尽魅力的黄金时机。

探秘壮丽的自然景观

离开繁华的大都市，游客将步入一个截然不同的空间。在这里，自然成为旅程的亮点与核心，为旅游体验增添独特而迷人的魅力。

来到宁平省，游客可以亲眼目睹这一地区极为壮观的自然景观：连绵起伏的石灰岩群山倒映在宁静的河流之中，其间点缀着古老的寺庙、莲田与一望无际的稻田。宁平以其宛如超现实画卷般的自然环境，成为理想的探索目的地，让人们在此得以与自然和谐共生、沉浸其中。

向北部山区而行，老街省沙坝以云雾缭绕的高山景色迷住游客，层层叠叠的梯田在薄雾中延伸，宛如置身天地之间。

位于越南中部“腰身”地带的广治省丰芽—格邦国家公园是游客探索越南之旅中不容错过的目的地之一。该国家公园拥有世界规模最大的洞穴系统，同时保留着原始森林与神秘的地下河流。原生态的自然空间与独具特色的探险体验，使这里成为热爱自然、探险与生态旅游游客的理想天堂。

广宁省下龙湾是频频亮相国际媒体的标志性景点，持续进一步巩固其在国内外游客心中的地位。图自越通社



远离大陆的昆岛仿佛是一个独立世界。这里仍保留着原始而宁静的自然风貌。其中，昆岛国家公园凭借其丰富多样的动植物生态系统成亮点，使昆岛成为向往亲近自然、融入自然的游客理想之选。

另一方面，富国呈现出一种全新的节奏，绵延的白色沙滩、清澈湛蓝的海水，以及高端度假区与现代化娱乐场所共同营造出理想的休闲空间，成为游客放慢脚步、享受宁静假期、暂别城市喧嚣的理想目的地。

不难看出，《Vogue》对越南旅游品牌的高度认可不仅源于其得天独厚的自然之美，也得益于多样而精致的住宿体系，以及日益便捷的航空与公路交通网络。