越南荣军烈士节79周年：党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容

在越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日上午，由越共中央、国家主席、国会、政府等领导人组成的代表团，前往河内北山英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香悼念，随后赴胡志明主席陵敬献花圈，深切缅怀胡志明主席。

越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社



在越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日上午，由越共中央、国家主席、国会、政府等领导人组成的代表团，前往河内北山英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香悼念，随后赴胡志明主席陵敬献花圈，深切缅怀胡志明主席。



出席此次悼念仪式的有：越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦秀等政治局委员；原越共中央总书记农德孟，原国家主席梁强，原政府总理范明政，原国会主席阮氏金银以及多位党和国家现任及前任领导同志。



代表团敬献的花圈挽带上题写着：“世世代代铭记英雄烈士的功勋”。



随后，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的祖国阵线代表团，亦前往烈士纪念碑敬香并敬献花圈，表达缅怀之情。



越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社

全体代表满怀崇高敬意与深切感恩，向为民族独立、国家统一和人民幸福英勇献身的烈士们默哀致敬。自越南共产党领导革命事业以来，一代代优秀儿女秉持“没有什么比独立、自由更可贵”的坚定信念，弘扬“决死为祖国决生”的战斗精神，为国家建设和保卫事业前赴后继、英勇奋斗。



79年来，越南党、国家和人民始终高度重视对革命有功人员及烈士家属的优抚工作，积极践行“饮水思源”、“报恩答义”的民族传统美德，通过一系列务实举措，持续改善优抚对象的物质与精神生活，为国家建设与保卫事业凝聚起强大的精神力量。



在党和国家领导下，越南人民军、科研力量及社会各界正全力推进“500昼夜加快搜寻、收迁并确认烈士遗骸身份”专项行动，扎实做好烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作。这项行动被誉为“和平时期特殊行军”，彰显了整个政治体系寻找并确认无名烈士身份的坚定决心与责任担当，同时也是越南人民向为国捐躯英烈表达崇高敬意的重要实践。



悼念仪式后，越共中央、国家主席、国会、政府代表团及越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，挽带上题写着：“世世代代铭记伟大的胡志明主席”。





在胡志明主席陵前，全体代表深切缅怀胡主席为越南革命事业建立的卓著功勋，表达对这位毕生为国为民、引领越南革命不断走向伟大胜利的民族领袖的无限敬仰与感恩。



当天上午，中央军委—国防部、中央公安党委—公安部以及河内市委、市人民议会、市人民委员会、市祖国阵线委员会等代表团，亦分别前往英雄烈士纪念碑和胡志明主席陵敬献花圈，致以崇高敬意。（完）