越南继续成为具有吸引力的外商直接投资目的地

2025年外商直接投资（FDI）引资工作与到资情况表明，在全球FDI总体趋于下降的背景下，越南依然是安全、稳定且具有吸引力的投资目的地。步入2026年，凭借稳固的宏观经济基础和持续推进的体制改革，越南吸引FDI的前景被普遍看好。

2025年，越南吸引的FDI注册资本总额超过384亿美元，同比增长0.5%。图/越通社



到位资金大幅增长，投资结构持续优化



2025年，越南吸引的FDI注册资本总额超过384亿美元，同比增长0.5%。其中，FDI到位资金达276亿美元以上，同比增长9%，为近5年来最高水平，体现了外资流入的质量和可持续性不断提升。



越南财政部外国投资局表示，尽管2025年新批项目注册资本同比下降12.2%，但追加投资资金增长0.8%，入股融资资金大幅增长54.8%。这一变化反映出，在全球经济形势复杂多变的背景下，新投资者更加审慎，而已在越运营的外资企业则通过追加投资、并购等方式持续扩大生产规模，对越南投资环境的信心不断增强。



河内国家大学经济大学公共政策专家阮国越认为，到位资金尤其是对现有项目的追加投资大幅增长，充分显示国际投资者对越南的信心持续巩固。这也表明，越南正日益深度参与全球生产链和价值链，积极把握供应链重组和全球需求复苏带来的机遇。



值得关注的是，2025年新增FDI主要流向加工制造业，特别是半导体、电子、电器等高科技领域，占比超过80%。这些领域是越南出口规模最大的行业，外资企业贡献了全国约78%的出口额，在引领经济增长方面发挥着重要作用。

韩国保持越南最大外资来源国地位

截至2025年12月31日，共有153个国家和地区在越南拥有投资项目。其中，韩国以超过946亿美元的注册资本总额位居首位，占FDI总额的18%；新加坡以约898亿美元位列第二，其后依次为日本、中国台湾和中国香港。



投资者信心也体现在宏观经济指标的积极表现上。2025年第四季度，越南工业生产保持强劲增长，同比增长9.9%，其中加工制造业增长近11%。采购经理指数（PMI）在年末明显回升，表明投资者正逐步克服对全球贸易风险和关税不确定性的担忧。



与此同时，越南宏观经济基本面保持稳定，平均通胀率约为3.3%，低于国会设定目标；汇率运行平稳；进出口总额突破9300亿美元。这些因素进一步巩固了越南作为安全、可信赖投资目的地的地位。



阮国越指出，2025年越南大力推进基础设施建设和体制改革两大突破，同时加快公共投资项目资金拨付进度和深化行政审批改革，这些举措成为推动FDI新注册和追加投资、扩大生产规模的重要动力。



2026年吸引FDI前景乐观



展望2026年，阮国越认为，随着2025年颁布的一系列重要法律和决议开始生效，越南吸引FDI的前景依然积极。

