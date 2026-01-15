经济
越南继续成为具有吸引力的外商直接投资目的地
到位资金大幅增长，投资结构持续优化
2025年，越南吸引的FDI注册资本总额超过384亿美元，同比增长0.5%。其中，FDI到位资金达276亿美元以上，同比增长9%，为近5年来最高水平，体现了外资流入的质量和可持续性不断提升。
越南财政部外国投资局表示，尽管2025年新批项目注册资本同比下降12.2%，但追加投资资金增长0.8%，入股融资资金大幅增长54.8%。这一变化反映出，在全球经济形势复杂多变的背景下，新投资者更加审慎，而已在越运营的外资企业则通过追加投资、并购等方式持续扩大生产规模，对越南投资环境的信心不断增强。
河内国家大学经济大学公共政策专家阮国越认为，到位资金尤其是对现有项目的追加投资大幅增长，充分显示国际投资者对越南的信心持续巩固。这也表明，越南正日益深度参与全球生产链和价值链，积极把握供应链重组和全球需求复苏带来的机遇。
值得关注的是，2025年新增FDI主要流向加工制造业，特别是半导体、电子、电器等高科技领域，占比超过80%。这些领域是越南出口规模最大的行业，外资企业贡献了全国约78%的出口额，在引领经济增长方面发挥着重要作用。
韩国保持越南最大外资来源国地位
截至2025年12月31日，共有153个国家和地区在越南拥有投资项目。其中，韩国以超过946亿美元的注册资本总额位居首位，占FDI总额的18%；新加坡以约898亿美元位列第二，其后依次为日本、中国台湾和中国香港。
投资者信心也体现在宏观经济指标的积极表现上。2025年第四季度，越南工业生产保持强劲增长，同比增长9.9%，其中加工制造业增长近11%。采购经理指数（PMI）在年末明显回升，表明投资者正逐步克服对全球贸易风险和关税不确定性的担忧。
与此同时，越南宏观经济基本面保持稳定，平均通胀率约为3.3%，低于国会设定目标；汇率运行平稳；进出口总额突破9300亿美元。这些因素进一步巩固了越南作为安全、可信赖投资目的地的地位。
阮国越指出，2025年越南大力推进基础设施建设和体制改革两大突破，同时加快公共投资项目资金拨付进度和深化行政审批改革，这些举措成为推动FDI新注册和追加投资、扩大生产规模的重要动力。
2026年吸引FDI前景乐观
展望2026年，阮国越认为，随着2025年颁布的一系列重要法律和决议开始生效，越南吸引FDI的前景依然积极。
当前，越南正处于全球供应链和投资流动重组的关键位置，具备稳定的宏观经济环境与稳定的政治社会形势以及积极主动、开放包容的对外政策，在国际贸易和投资领域的吸引力不断提升。
此外，越南劳动力资源优势明显，劳动力素质持续改善、投资成本合理，能够较好满足新一轮生产和供应链转移的需求。体制改革和投资营商环境的持续优化，也得到外资企业的高度评价。
这一判断得到越南欧洲商会（EuroCham）发布的《商业环境指数》（BCI）报告中的进一步印证。该指数于1月13日公布。据此越南得分达到80分，为近7年来最高水平。
EuroCham主席布鲁诺·雅斯帕特（Bruno Jaspaert）表示，这一成就不仅源于预期改善，更建立在生产经营稳定、订单逐步恢复以及投资决策加快落实的现实基础之上。
调查显示，87%的欧洲企业愿意向其他外国投资者推荐越南作为投资目的地，其中大型企业的信心最为突出。
胡志明市是吸引外资的领先地区
越南财政部外国投资局数据显示，截至2025年底，全国共有约4.54万个FDI项目，注册资本总额约5296亿美元；累计到位资金3502亿美元，占注册资本总额的66.1%。
FDI项目覆盖越南国民经济21个行业中的19个，其中加工制造业以超过3258亿美元的投资额居首，占比达61.5%。在地域分布方面，胡志明市继续位居全国首位，吸引FDI超过1419亿美元，其次为北宁省和海防市。
这些成果表明，越南正逐步确立其作为区域内高质量FDI战略目的地的地位，为实现今后快速、可持续发展创造更大空间。