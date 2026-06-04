越南纺织服装与皮革制鞋业：科技赋能产业提质

越共中央总书记、国家主席苏林日前在中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务委员会关于基础科学研究工作会议上发言时指出，基础科学是国家的“知识基石”，是形成核心技术、培养高层次人才、提升战略预测能力、政策制定能力以及长期自主发展能力的重要基础；自然科学与技术则为国家生产能力和科技实力奠定基础。

这种精神也对越南纺织服装业和皮革制鞋业等各支柱产业提出了更为迫切的要求。要提升竞争力和本国土化率，逐步深度参与全球供应链中高附加值环节，企业不能继续依赖廉价劳动力优势，而必须依靠技术创新、掌握生产工艺流程以及提升原材料自主保障能力。



从企业实践来看，当前各大型企业集团已主动证明了抢抓科技浪潮所带来的显著成效。越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高友孝表示，绿色转型已被确定为该集团的核心发展战略，主要支柱包括应用数字技术、优化能源使用效率以及采用环境、社会和公司治理（ESG）标准。通过投资建设采用多层技术、与主管部门直接联网的自动监测系统的现代化废水处理系统，该集团不仅实现了环境保护工作的透明化管理，同时也大幅降低了整个生产体系的能源消耗。

从生产管理角度来看，越南10号制衣总公司总经理申德越表示，该公司正积极推进数字化转型、绿色转型以及自主品牌建设，从而提升产品附加值。