越南率先构建垃圾分类示范模式

2025年越南东盟生态学校奖以"无塑料垃圾学校"为主题，为越南率先打造塑料垃圾专项示范模式提供了契机。

越南农业与环境部国际合作司司长阮杜英俊强调，东盟各国的生态学校模式已初步融入塑料垃圾主题，但尚未形成统一的评估体系或区域性运动。

在此背景下，越南率先以"无塑料垃圾学校"为主题举办2025年东盟生态学校奖，是越南率先构建塑料垃圾专项示范模式的机会，有助于制定可持续解决方案，并为区域贡献创新举措。

在1月27日下午举行的2025年越南东盟生态学校奖——无塑料垃圾学校颁奖仪式新闻发布会上，阮杜英俊博士进一步表示，塑料是严重的环境污染源之一，尤其是海洋塑料垃圾和微塑料，对生态系统和人类健康造成影响。

附图 图自越通社

"根据联合国报告，每年约有3亿吨塑料被生产，其中很大一部分未得到妥善处理，对环境和健康造成负面影响。越南是东南亚塑料垃圾排放量最大的国家之一。"阮杜英俊说。

本着这一精神，农业与环境部举办了以"无塑料垃圾学校"为主题的2025年越南东盟生态学校奖。这也是越南介绍、分享该计划在新阶段所追求的方向、期望以及社会-教育影响的契机。

经过启动仪式和系列专题研讨会，2025年越南东盟生态学校奖吸引了超过500名代表现场参与，并连线全国各地的1000多个分会场，直接参会人数超过5万人。该奖项还吸引了全国各教育机构的积极响应和认真参与，共收到294份参赛材料（比上届——2024年增加了3.5倍），参赛材料的质量也显著提高。

"回顾2025年，该奖项已真正成为教育系统中一场广泛深入的行动。我们可以期待一个由先锋学校组成的网络，直接推动与越南及东盟地区可持续发展承诺相关的环境教育。"国际合作司司长阮杜英俊强调。

农业与环境报总编辑阮玉石补充表示，2025年对该报来说是一个特殊的里程碑，因为这是该报首次承担环境教育活动的组织单位角色。

附图 图自越通社

"值得注意的是，在2025-2028年期间，越南被提名担任东盟环境教育工作组主席。在此职位上，《农业与环境报》将与东盟各国的环境教育工作组密切协调。"阮玉石强调。

来自合作伙伴绿色未来基金的代表评价，越南东盟生态学校奖是一项意义深远的倡议，将环境教育和年轻一代置于可持续发展的核心位置。

"作为合作伙伴，该基金承诺继续支持环境教育创新，与典型的生态学校模式并肩，共同培育对自然、社会及区域共同未来负责任的年轻一代公民。"绿色未来基金代表表示。

在新闻发布会上，组委会衷心感谢80多家新闻媒体机构的负责任和持久陪伴，超过350件新闻传播作品有力地传播了越南东盟生态学校奖的讯息、社会意义和人文价值。

东盟生态学校奖是东盟环境高官组织框架下的活动之一，由东盟秘书处交由各国自行组织。获奖学校将在东盟环境高官会议或东盟环境部长会议期间举行的边会上获得表彰。

据悉，2025年越南东盟生态学校奖颁奖仪式将于2026年1月31日上午在河内市纸桥郡范雄路河内少儿宫2号基地的金童剧院举行。（完）