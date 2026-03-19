越南游客优先选择可持续住宿和支持当地社区

43%的越南游客希望有更多可持续住宿场所来规划行程。这一需求与许多住宿场所积极部署符合国际标准的可持续实践成正比。

43%的越南游客希望有更多可持续住宿场所来规划行程。这一需求与许多住宿场所积极部署符合国际标准的可持续实践成正比。



游客特别关注能为环境和当地社区带来利益的旅游选择。Agoda的调查显示，超过81%的越南游客确认可持续性和责任是每次出行选择的重要标准；43%的游客期望可持续因素在未来三年内变得越来越重要。



选择负责任旅游



"越南游客越来越意识到他们在旅途中对环境和当地社区可能产生的影响。我很高兴看到越来越多的游客寻找既能保护旅游目的地又能支持当地居民的选择。"Agoda越南国家总监武玉林分享道。



武玉林先生还通报了数字旅游平台Agoda 2026年可持续旅游调查的结果，超过四分之三的亚洲游客（77%）在规划今年旅游时特别关注可持续因素。值得注意的是，越南游客在减少环境影响和碳足迹意识方面领跑亚洲，29%的受访者确认这是可持续旅行的首要动力——在所有参与调查的市场中比例最高（其次是台湾地区23%、泰国16%、韩国14%、日本13%等）。

据武玉林先生介绍，这一趋势还源于公众对塑料垃圾问题、海洋生态保护以及许多著名沿海目的地应对气候变化能力的日益关注。因此，越南游客在做旅游选择时——从交通工具到住宿场所——也逐步更加审慎考虑，以为未来保护自然景观和生物多样性做出贡献。



除了环境因素，在每次旅行中，越南游客也特别关注社会和当地经济影响。超过四分之一（28%）的人认为可持续旅游最重要的结果是确保支出能为当地社区带来利益。



45%的越南游客相信，当旅游业得到负责任管理时，对当地企业经济发展的贡献是旅游业能给目的地带来的最大影响。这一数字也强调了游客支持本地居民的愿望。



这一数据与越南旅游业的发展趋势相吻合，社区旅游模式在全国日益兴盛。明证是越南现有五个被联合国世界旅游组织授予"世界最佳旅游村"称号的村庄，包括：广治省新化村、太原省泰海村、岘港市茶桂蔬菜村、宣光省箩篼寨村和谅山省琼山社区旅游村。