越南水果产业的新里程碑

4月13日，永隆省和同塔省的水果出口企业宣布首批绿皮柚子正式出口至澳大利亚。这一事件开启了该产品在检疫标准极严的国际市场上的商业化进程。目前，澳方已订购9集装箱（每箱14-18吨）。据悉，绿皮柚子出口澳大利亚的谈判历时近两年，重点聚焦于技术要求、检疫及辐射处理流程。



越南农业与环境部负责南方事务的办公厅副主任黎曰平预测，得益于冷冻水果和鲜椰子新议定书的有效落实，2026年第二季度果蔬出口将继续保持增长势头。2026年，越南果蔬行业确立了出口额达100亿美元的目标。

征服苛刻市场



除了西部的柚子或西原地区的榴莲，东南部地区的多种水果也持续发力，不断开拓国际市场。今年前几个月，胡志明市U&I农业股份公司已向韩国、日本、中东等地出口了上千吨香蕉。



4月2日，同奈省人民委员会举行仪式，首发来自7家企业的11个集装箱（共计220多吨）新鲜香蕉前往日本、韩国和中国市场。



据农业与农村发展部统计，2026年第一季度，越南果蔬出口额强劲增长，达到15.3亿美元，同比增长31.4%。



越南果蔬协会的信息显示，今年第一季度，中国仍是最大的出口市场，占出口总额的50.97%。此外，对美国、韩国、日本等主力市场的出口增长了6%-17%；而荷兰、马来西亚、德国等市场大幅增长，增幅为50%-82%。榴莲、波罗蜜、椰子、百香果、柚子和龙眼是贡献最大的核心产品。

越南果蔬协会主席阮清平表示，在竞争日益激烈、市场要求愈发严苛的背景下，越南水果行业将从实质性、可持续的角度提升产品质量并确保食品安全。严控投入要素和生产流程，坚决杜绝农残超标，保持质量稳定是提升价值和竞争力的核心所在。（完）