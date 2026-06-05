越南水产品积极巩固美国市场份额

美国市场正向越南水产品释放出不同信号。一方面，美国近日给予越南梭子蟹捕捞业“同等效力认定”，使该产品继续获得美国市场准入资格，并创造更大的竞争空间。另一方面，作为越南主要出口产品的虾类正面临反倾销税和市场需求疲软的双重压力，而金枪鱼产品仍受到《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）的严格监管。

越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长黎姮表示，美国给予越南梭子蟹捕捞业同等效力认定，将为该产品带来较为明显的短期机遇。对于越南企业而言，当前是落实下半年订单的有利时机，同时应加强与美国客户的沟通，积极说明原料来源及捕捞档案的合规情况。

与梭子蟹产品形成鲜明对比的是，虾类产品在美国市场持续承压。除面临税收压力外，美国市场虾类需求依然疲软。美国数据显示，2026年第一季度，美国虾类进口量同比下降11%，其中3月份降幅高达19%。这一趋势表明，在价格和成本压力持续上升的背景下，市场需求短期内难以明显恢复，美国进口商对虾类采购订单仍保持谨慎态度。