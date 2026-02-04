越南构建国家形象识别体系 提出2045年愿景目标

越南政府副总理梅文政近日签署第173/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年越南国家形象对外传播推广战略，展望至2045年》。



该战略旨在通过更主动、全面、统一、高效的方式对外传播越南国家形象，旨在提升国际社会对越南国家、人民、文化及发展成就的知名度、好感度与信任度，展现越南在地区和全球舞台上的地位、信誉与国家综合竞争力。同时，战略致力于减少对越南形象的负面信息冲击，为扩大国际合作、吸引投资、促进旅游、服务经济社会发展及巩固国防安全创造有利环境。



明确形象定位与发展目标



战略明确提出将越南塑造为“发展、仁爱、创新与和平”的象征，并将其国家形象定位于：一个发达、仁爱、创新、负责任、可信赖的国家，是和平稳定、民族团结以及地区与世界合作发展的代表。



战略设定了长远目标：到2045年，将越南建设成为亚洲领先、国家品牌与形象强大的国家之一，力争在国家软实力指数上进入东盟前三、全球前三十行列。越南将努力成为在旅游、投资、创新及国际文化交流方面极具吸引力的目的地，力争年接待国际游客约7000万人次，并高效吸引高质量外国直接投资，助力实现2045年成为高收入发达国家的愿景。



构建核心支柱与传播体系

战略强调，需在思想认识上实现根本转变，并在行动上高度统一，将国家形象对外传播视为一项综合性的政治、外交、文化和经济任务。要求各部委、地方、媒体、企业、人民群众及海外越南人协同推进。



在传播理念上，将从单向宣传转向国家形象、国家品牌与软实力建设，以激发共鸣、传播价值为核心，加强多维度、真实可信的传播，确保内容富有吸引力与创造性，并契合不同市场及受众的特点。

一项重要创新在于，首次明确提出系统构建传播内容与信息体系的要求，包括：明确越南国家形象的核心支柱；构建层次分明、重点突出的传播信息体系；根据不同阶段、市场和受众灵活调整传播重点；深入挖掘并讲好“越南故事”，通过典型人物、事件、产品与实践案例传播国家形象，并逐步形成统一的越南国家形象识别体系。



建设数字生态与人才队伍



战略提出，建立覆盖全面的数字传播生态体系，大力应用数字技术、人工智能和大数据于内容生产与分发，打造跨境多语种数字内容生态系统。同时，组织线上线下相结合的形象推广活动，将传统内容数字化，扩大在数字平台的传播力与互动性，并加强与国际主流媒体的战略合作，提升越南在国际媒体空间的能见度。



战略明确指出，加大对国家传播人力资源与能力建设的投入是关键支撑，着力打造一支具备国际传播能力、数字技能与多语种优势的专业队伍，以适应全球传播环境变化，满足新阶段的更高要求。



此外，战略还强调需提升跨部门协同效率，广泛动员社会资源，建立健全监督、评估与动态调整机制，确保战略取得实效。（完）