越南旅游业2026年：开拓重点产品 实现突破发展

2025年，在全球局势充满动荡和困难的背景下，越南旅游业仍实现高达21%的增长，展现出强大的韧性和复苏能力。这一成就得益于诸多政策制度"瓶颈"的疏通，如完善签证政策、支持企业发展，以及创新旅游宣传推广方式，尤其是将文化、电影和数字媒体与旅游相结合。

2025年，在全球局势充满动荡和困难的背景下，越南旅游业仍实现高达21%的增长，展现出强大的韧性和复苏能力。这一成就得益于诸多政策制度"瓶颈"的疏通，如完善签证政策、支持企业发展，以及创新旅游宣传推广方式，尤其是将文化、电影和数字媒体与旅游相结合。



亮点纷呈



2025年，越南旅游业在全球重点市场加大宣传推广力度，积极参与大型国际旅游展会，成果显著。数字传媒工作实现突破性进展。越南国家旅游局的官方网站vietnam.travel在东南亚地区排名上升至第二位。



旅游业专注于开发夜间旅游、医疗旅游、乡村旅游、高尔夫旅游和美食旅游等新产品以提升游客体验，延长停留时间并增加消费水平。



国际游客在还剑湖漫步。图自越通社

因此，越南旅游业历史上首次实现接待国内游客约13550万人次，国际游客近2120万人次（超过疫情前水平），旅游总收入突破1000万亿越盾大关，成为重要的经济驱动力。



构建重点产品生态系统



2026年，越南旅游业设定了接待国际游客2500万人次、国内游客1.5亿人次，旅游收入为1.1万亿越盾（约430亿美元）的目标。



为了在激烈的全球竞争中实现这一雄心勃勃的目标，旅游业确定了可持续发展路径，即专注于绿色旅游、提升服务质量、培训人力资源和促进市场推广，努力实现突破。



国家旅游局局长阮重庆表示，2026年的重点将是发展重点产品生态系统，包括文化旅游、自然生态旅游、海洋岛屿旅游和城市观光旅游。



阮重庆指出：“除了上述传统旅游产品外，各地和企业正重点投资创新产品、智慧产品及绿色产品，例如公益旅游、环保旅游、影视基地观光、农家乐、街头音乐、军事体验游以及开发虚拟现实旅游、自动导览系统等应用。”



值得注意的是，近期，文化体育与旅游部指导加快推动结合文化产业应用的新型旅游产品开发，并与卫生部合作建设医疗旅游产品体系。为吸引高消费群，越南正在研究开发高端旅游产品，其中包括专为穆斯林游客设计的产品。

