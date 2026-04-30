越南旅游业：创造突破的杠杆

越南旅游业正处于新发展阶段的关键节点，正加速突破，力争成为经济增长的重要引擎。

近期，越南政府出台了一系列政策，着力破除瓶颈、拓展发展空间，为旅游业可持续发展注入强劲动力。完善政策体制、营造畅通现代的营商环境，已成为旅游业的核心任务。

附图 图自越通社

2026年是旅游业发展的重要节点。政策体制的完善将继续推进，重点是研究修改2017年《旅游法》，以适应新时代要求。修订后的法律将帮助越南旅游业提升竞争力、吸引投资、适应全球趋势，真正成为支柱经济产业，带动商业、航空、地产、农业、医疗、数字服务等多个行业的发展。



越南国家旅游局局长阮重庆强调，行业需集中发展高附加值、创新创意和可持续的增长模式，明确目标市场与主打产品，并重构投资、基础设施、人力和数字化转型的基础。同时，行政边界的扩大有助于形成资源多样的旅游区，减少零散发展，加强互联互通。