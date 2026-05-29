越南文化魅力在柬埔寨绽放

5月26日晚，越南文化体育与旅游部同柬埔寨文化与艺术部在首都金边联合举办了2026年柬埔寨越南文化周开幕式。该系列活动从5月25日至30日举行，旨在推广越南文化并增进两国人民之间的友谊。

5月26日晚，越南文化体育与旅游部同柬埔寨文化与艺术部在首都金边联合举办了2026年柬埔寨越南文化周开幕式。该系列活动从5月25日至30日举行，旨在推广越南文化并增进两国人民之间的友谊。



越南文化体育与旅游部副部长郑氏水在开幕式上表示，落实两国高层领导的协议、今年2月份苏林总书记对柬埔寨进行国事访问的成果以及2023-2027年文化合作计划，双方注重推动文化合作，将其视为增进相互了解的桥梁。她相信，2026年越南文化周将成为一个重要里程碑，为巩固两国"睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期可持续"的关系做出贡献。



越南文化体育与旅游部副部长郑氏水。图自越通社

柬埔寨文化与艺术部部长彭萨科娜（Phoeurng Sackona）博士表示，多年来，柬埔寨和越南始终本着友好睦邻、团结和相互理解的精神保持着良好关系。加强友好情谊以及落实文化艺术合作计划将继续在连接柬越两国的文化领域发挥重要作用。



开幕式文艺节目包括歌颂越柬友谊、展现越南民族文化特色的演出。开场节目《越南竹子》以竹子形象象征越南人民坚韧不拔、团结一心的精神品质。《西原节日》再现了高原地区浓厚的传统节庆氛围。压轴节目《越南-柬埔寨团结之歌》展现了越柬两国人民之间的友谊与团结，歌颂两国人民的睦邻情谊以及相互合作与支持，表达了共同维护和平、推动发展和巩固长期友好的美好愿望。将杂技与舞蹈、音乐巧妙融合的节目编排精彩纷呈，给在乍克托姆剧院（Chaktomuk）观看演出的观众留下了深刻印象。



柬埔寨文化与艺术部部长彭萨科娜。图自越通社

出席活动的柬埔寨企业家潘博拉表示，加深对彼此文化的了解有助于双方在生活和经贸合作中增进联系。他希望今后举办更多类似活动，特别是在边境省份开展相关交流，从而促进文化交流互鉴，进一步深化越柬友好关系。



在文化周框架内，5月29日，越南艺术团将继续在暹粒省的吴哥大学进行演出。（完）