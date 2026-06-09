越南政府总理黎明兴在第三届东盟未来论坛开幕式上的演讲（全文）

2026年6月9日上午，第三届东盟未来论坛（AFF 2026）以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题在首都河内隆重举行。越南政府总理黎明兴出席并发表重要演讲，强调东盟正处在发展历程中具有转折意义的时刻，全球经济、技术和全球权力的基本规则正在被重新定义。

越通社谨向读者介绍黎明兴总理的发言全文：



“东盟各成员国领导人

各位贵宾：



我很荣幸能在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF）上发言。我谨代表越南政府，向各位致以诚挚的问候和最真挚的情谊。今天各位的广泛出席是各国友谊、信任以及为和平、稳定与可持续发展地区而团结的精神的生动体现。



请允许我向老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦阁下、柬埔寨王国首相洪玛奈阁下、泰王国总理阿努廷·参威拉军阁下、东帝汶民主共和国总理夏纳纳·古斯芒阁下以及东盟秘书长高金洪阁下致以崇高的敬意。



各位代表：



2026年东盟未来论坛具有特别重要的意义。论坛的主题反映了东盟正在追求的核心价值观以及未来一段时期东盟的发展方向。因此，我想从一个关于未来的、并不新颖的问题开始。在一个正在发生深刻变化的世界里，今天我们面临的问题不仅仅是东盟将如何适应，而是东盟将如何为自身在二十一世纪的未来定位？



经过59年的形成与发展，东盟最大的印记不仅仅在于其近7亿人口的规模或作为全球最具活力增长中心之一的地位，更在于它努力超越分歧、培育信任、扩大合作，从而成为一个具有团结、韧性、多样中统一的共同体的精神。



如果说过去近六十年的历程是塑造东盟特性的旅程，那么未来几十年将是东盟在这样一个世界中塑造自身未来的旅程：全球经济、技术及全球权力的基础规则正在被改写。技术正在重新定义竞争力。人工智能正在重新定义生产力。数据正在重新定义权力。绿色转型正在重新定义发展模式。



在这样一个具有转折意义的时刻，优势不仅属于资源丰富的国家，也属于那些能够参与塑造新时代规则和规范的国家和地区。越南相信，东盟需要并且必须成为这一进程中的积极主体——不仅是接受全球趋势的地方，更是成为有动力去塑造这些趋势本身的力量！



为了实现这一抱负，东盟需要继续发扬团结、韧性、多样中统一的精神——这些是其取得成功的价值观——但要以更具创新性的方式来实践：在价值上达成共识但在行动上充满活力，在原则上保持坚定但在方式上不断创新，在特性上保持稳固但在新时代变革面前主动创造机遇。

黎明兴总理同与会代表合影。图自越通社

在实现《东盟共同体愿景2045》的征程上，我认为东盟应当迈向三个战略层面的新高度：



第一，不仅是参与全球趋势，更是为塑造这些趋势作出贡献。



几十年来，东盟是享有和平、一体化、开放贸易的地区之一。但在一个日益碎片化、竞争异常激烈的世界中，东盟需要发出更强有力的声音，参与制定新规范、新规则和新的合作架构，并在国际法基础上解决分歧。



东盟需要成为一个对话的中心、合作的焦点、信任的依托。这即是东盟对地区乃至世界和平、稳定与发展的特殊贡献。



第二，不仅是一个生产中心，更是一个创新创意中心。



劳动力优势和地理位置使东盟成为全球供应链的重要一环。但在数字时代，未来不仅属于只懂得生产的国家，更属于懂得创新的国家。东盟不仅应是技术的消费地，更应成为技术产生的源泉；不仅是供应链的过境通道，更应成为价值链的塑造之地。



这要求东盟必须加大对科学技术、创新创意、数字经济和高质量人力资源的投入，逐步形成一个带有东盟特质的科技与数字化生态系统——反映我们自身的价值，同时为形成世界共同标准作出积极贡献。



第三，不仅是一个国家组成的共同体，更是一个真正属于人民的共同体。



所有发展战略的最终目标不是增长数字，而是人民的生活质量。我们相信，如果创新拉大了差距，那就不是进步。如果增长缺乏包容性，那就不可持续。



因此，一个成功的东盟不仅用国内生产总值来衡量，更要用为年轻一代创造的机会、赋予女性的角色、对弱势群体的保护以及每个公民都能感受到这是自己真正归属的共同体的程度来衡量。



各位代表：



东盟近60年来最大的价值在于向世界证明了：差异并不必然导致分裂，统一并不消除多样性，一体化并不丧失特性。东盟在未来几十年最大的价值将在于证明：一个团结而自强的共同体完全可以为地区和世界的和平、合作与发展发挥积极的建设性作用。



在这一征程上，越南坚定承诺，怀着共同开创未来的志向，以全部热忱与智慧，同东盟携手前行，因为越南的未来与东盟的未来、与本地区共同的和平、稳定与繁荣紧密相连。



衷心感谢！”（完）