越南政府总理黎明兴会见中国驻越大使何炜

5月12日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部会见了中国驻越南特命全权大使何炜。



何炜高兴地向越南政府总理黎明兴汇报了两国关系近期取得的良好进展，特别是高层互访频繁，其中值得一提的是越共中央总书记、国家主席苏林对中国的国事访问。同时，双边贸易保持增长势头，投资强劲转向高科技、创新领域，两国继续是彼此的主要旅游客源市场。



黎明兴强调，越南党和国家始终珍视中国在过去民族解放斗争以及当今国家发展事业中给予越南的帮助，并一向将对华关系视为越南独立、自主、自强、多边化、多样化的外交政策中的一贯主张、客观要求、战略选择和头等优先。



黎明兴希望，双方继续密切配合，有效落实两党、两国总书记、国家主席达成的共识，特别是保持高层交往的优良传统，推动各领域务实合作，努力胜利地实现各自国家的发展目标。



黎明兴同时期待，双方推动双边贸易平衡、健康、可持续发展；在战略基础设施对接方面创造突破，优先推进铁路合作；大力发展跨境经济走廊、物流中心、口岸经济区、边境地区工业集群；加快建设智慧口岸，尽早同步部署跨境经济合作区。

会见现场。图自越通社



黎明兴建议，中国支持并为越南有效参与“共享大市场——出口中国”系列活动创造便利条件，进一步推进越南农水产品和畜牧产品进入中国市场；推动科技、教育培训合作；制定落实“2026—2027越中旅游合作年”的具体计划；加强医疗合作，包括传统医药合作。



何炜对黎明兴的重要意见表示赞同并强调，中国重视并优先发展对越关系，将与越南落实好高层共识，推动务实合作，共同建设稳定的供应链、生产链。同时，欢迎越南参与“共享大市场——出口中国”系列活动，从而为越南商品，特别是农产品出口到中国市场创造便利。



何炜同时表示，中国愿意分享自由贸易区建设、国际金融中心建设方面的经验，推动两国铁路合作，包括铁路技术合作，将两国铁路连接扩展到亚欧大陆；扩大科技创新、能源安全保障等领域的合作。（完）