越南政府总理范明政会见中国外交部长、国防部长和公安部长

3月16日下午，越南政府总理范明政在河内会见了前来共同主持越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议的中国外交部长王毅、国防部长董军和公安部长王小洪。

3月16日下午，越南政府总理范明政在河内会见了前来共同主持越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议的中国外交部长王毅、国防部长董军和公安部长王小洪。



会见中，范明政高度评价两国首次举行"3+3"战略对话。在此期间，越中双边合作指导委员会第十七次会议以及两国各对口部门间的多项重要交流活动同期举行，充分体现了两党两国在巩固政治互信、加强战略对接、推动务实合作方面的高度决心。



范明政强调，越南始终将巩固和发展与中国的传统友谊、全面战略合作关系视为越南独立、自主、自强、多边化、多样化的外交政策中的一贯主张和头等优先。

中方各位部长热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会成功召开以及越南近期取得的发展成就，并强调，中国共产党和中国政府始终将越南作为周边外交政策中的优先方向，坚定支持并相信越南将圆满完成下一阶段提出的经济社会发展目标。



范明政积极评价近期越中关系按照"六个更"方向所取得的积极、全面进展，并建议，两国外交部、国防部、公安部积极主动作出更大贡献，不断培育两党、两国和两国人民之间的相互了解与政治互信，充分发挥现有的交流与合作机制，特别是"3+3"战略对话机制的作用。



范明政建议，两国外交部配合规划组织好两国高层交往及各层级接触，两国国防部进一步加强在国防工业、联合国维和等领域的友好交流和务实合作，两国公安部继续提升安全、执法及预防打击犯罪领域的合作成效。



范明政同时建议，三个部门共同努力，为两国各部委和地方推动经贸投资、科技、文化、旅游、铁路互联互通、地方合作、民间交流等领域的务实合作，以及妥善管控陆地边界、管控和处理好分歧、维护海上和平稳定等创造有利条件。



中方各位部长对范明政的重要指导意见表示高度赞赏和完全同意，并重申，将与越方对口部门密切配合，加强战略沟通，巩固政治互信，带头认真有效落实高层共识，不断深化在外交、国防、安全、执法等领域的合作，使其继续成为重要支柱，为两国全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体作出应有贡献。（完）